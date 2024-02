Partido clave para el Covirán Granada ante el Baxi Manresa

El Covirán Granada recibe este domingo (18:30 horas) al Baxi Manresa en un partido clave para los rojinegros, que necesitan ganar para poner tierra de por medio con la zona de descenso.

El equipo dirigido por Pablo Pin afronta la jornada situado en zona de permanencia pero con las mismas victorias (seis) que el Monbus Obradorio y que un Breogán que está en puestos de descenso, por lo que quiere ganar para separarse de los dos conjuntos gallegos.

Además, los nazaríes pretenden sumar su séptimo triunfo para igualar en la clasificación al Morabanc Andorra, que está con siete victorias, y acercarse a equipos como el Surne Bilbao y el Basquet Girona que están con ocho.

Los de Pin llegan al partido con las malísimas sensaciones que les dejó la derrota sufrida en la pasada jornada ante el propio Basquet Girona, ya que jugaron un mal partido y perdieron por 80-61 sin tener opciones de triunfo en ningún momento.

Resarcirse de ese traspié con un buen partido ante su afición es el objetivo para este domingo del Covirán Granada, que ve en un Baxi Manresa que está con once triunfos un rival propicio para volver a la buena senda de resultados, aunque es una escuadra muy peligrosa y que está firmando una notable temporada.

Acumulan los rojinegros dos derrotas seguidas ya que antes de en Girona también perdieron con claridad en el Palacio contra el Barça por 61-94, mientras que en la siguiente jornada tendrán un duro partido al visitar al UCAM Murcia.

Pablo Pin tiene para el partido a toda su plantilla disponible, toda vez que no cuenta con jugadores lesionados ni sancionados.

El equipo nazarí sigue buscando un ala-pívot que complete su plantel, por lo que actualmente sólo tiene once miembros en su equipo. Los once jugaron en Girona y los once se espera este domingo que tengan minutos.

El choque servirá para que debuté en el Palacio el pívot senegalés Malik Dime, que ya tuvo minutos en Girona en su estreno pero que aún no ha jugado ningún partido como local con su nuevo equipo.

Como en cada jornada de esta campaña, la afición local responderá y el Palacio de los Deportes rozará el lleno en un partido que los rojinegros tienen marcado en rojo en su calendario.

El rival

El Baxi Manresa, por su parte, buscará en la ciudad de la Alhambra su tercera victoria seguida después de las firmadas contra Zunder Palencia a domicilio y el Breogán en el Nou Congost.

El Covirán Granada tendrá que contrarrestar el ritmo y la energía con la que se emplea el equipo dirigido por Pedro Martínez, que cuenta con un amplio arsenal de recursos.

Dani Pérez es el encargado de dirigir las operaciones del Baxi Manresa desde la posición de base. El catalán es el segundo máximo asistente de la Liga Endesa con 6’4 asistencias, cifra que acompaña con 8’6 puntos y 10 de valoración.

Además, está acompañado en la dirección por un Dani García cada vez más asentado, como demuestran sus 8’2 de valoración en 15 minutos.

En la posición de escolta el referente es Brancou Badio. El canterano del FC Barcelona es uno de los peligros del Baxi Manresa en ataque gracias a sus 13’7 puntos por partido. Además, Brandon Taylor aporta 9’6 puntos de media.

El rival del Covirán Granada tiene en la figura de Devin Robinson a su mejor jugador y al más utilizado por Pedro Martínez. El ala-pívot es uno de los referentes ofensivos de la competición, ya que promedia 14 puntos, 5’7 rebotes y 16’3 de valoración.

Además los rojinegros tendrán que estar atentos a la capacidad de trabajo y anotación de jugadores como Steinbergs, Vaulet, Williams o Valtonen.

El Covirán Granada estrenará el domingo una equipación en la que predomina el verde esperanza debido al Día Mundial contra el Cáncer.

Arbitrarán el partido los colegiados Carlos Peruga, Juan de Dios Oyón e Iyán González