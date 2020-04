"Toda mi vida". Con estas tres palabras Fermín Rodríguez, máximo responsable de los servicios médicos de la Fundación CB Granada, subraya los 35 años que lleva en el hospital La Inmaculada, sólo interrumpidos brevemente por su estancia en el Clínico. Estos días, en plena lucha contra el Covid-19, el facultativo está en primera línea desde su puesto en Urgencias.

Como a todo el mundo, el coronavirus ha cambiado la vida a Fermín Rodríguez. "La forma de afrontar las guardias, con más precaución. También obliga a repasar todas las novedades y protocolos", asegura el galeno, que sobre todo hace incidencia que lo que más le preocupa es "la vuelta a casa, pues tengo que ser exhaustivo para no contagiar a los míos" así como lamenta que el coronavirus también ha cambiado la relación con las personas, pues, según explica, "ahora todo es de lejos".

"Me acuerdo mucho de los niños de nuestra cantera, acostumbrados a hacer deporte y que ahora están encerrados. Los quiero mucho”

Centrado en su enorme trabajo en el hospital, Rodríguez asegura que "se nota la tensión, pero hay que reconocer que ha bajado un poco la presión". Al respecto, subraya que "ahora los profesionales están más informados pues al principio había mucha desorientación", y añade que "además de más dedicación, todos estamos más pendientes de nuestros compañeros, hay más equipo que antes". Todo se explica, según sus palabras, en que la de médico "es una profesión vocacional y esto se nota en el día a día".

Anécdota y desgaste

Para Fermín Rodríguez la virulenta aparición del Covid-19 es algo que no se le podía pasar por la imaginación. En este sentido, recuerda una anécdota: "A principios de febrero vino al hospital un ciudadano chino y teníamos alguna noción de lo que estaba pasando. Lo primero que le pregunté era que si venía de Wuhan y el hombre no tenía ni idea de lo que le hablaba. Ni tampoco algunos de los compañeros de recepción".

Aunque señala que todo lo que conlleva la presencia del coronavirus, no hay desgaste "por lo que hay que hacer", sino que más bien es "de sentimiento por lo que pasa y por lo que está pasando".

El facultativo de la Fundación explica que "es más un desgaste psicológico por no poder hablar con la gente, no ver a los tuyos... El desgaste físico hay por lo propio de la profesión, pero nos recuperamos". Lo que no puede evitar es el desgaste por el hecho de que "mi hija mayor es también médico y trabaja aquí en la Inmaculada".

No bajar la guardia

En cuanto al confinamiento, el médico del Covirán tiene claro que "es necesario" y avisa que "hay que hacerse a la idea de que el confinamiento es sine die". Al respecto, señala que "las cifras no son reales y el confinamiento debe durar hasta que esto esté controlado, no haya contagios ni muertes porque es fundamental que "la población esté controlada" porque, si hay algo que le preocupa, es "la relajación en las medidas".

"El confinamiento debe durar hasta que esto esté controlado, no haya contagios ni muertes porque es fundamental que la población esté controlada"

Dada la gravedad de la situación que se vive en España, el galeno es consciente de que el deporte está en un segundo o tercer plano, aunque reconoce que echa mucho de menos el día a día en la Fundación CB Granada. Fermín Rodríguez recuerda que antes de que se decretara el confinamiento por parte del Gobierno "ya tuvimos contactos con la Federación Española de Baloncesto y dimos instrucciones a la plantilla y a los directivos en temas de higiene personal y de actuación".

Los deportistas

Durante estos días, el responsable médico de la entidad nazarí no puede evitar que su pensamiento esté en "los chavales de nuestra cantera". Tras manifestar que "los quiero con locura", asegura que los niños "son un encanto y acostumbrados a hacer deporte tienen que estar ahora encerrados".

De los ‘grandes’, los jugadores del primer equipo, señala que "sé que están bien y todos haciendo los ejercicios que les mandan".

Como buen profesional, Fermín Rodríguez está pendiente del futuro más o menos inmediato y va por delante de los acontecimientos a pesar de que todo apunta a que la competición no se va a reanudar. "Mantenemos conversaciones con Salud y la Federación para establecer protocolos cuando esto vuelva a arrancar. Ya trabajamos de cara al futura temporada".

Para concluir, deja un mensaje: "Hay que trabajar en equipo y seguir hacia adelante".