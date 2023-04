El jugador del Covirán Granada Michael Caicedo está inscrito para el draft de la NBA

El jugador del Covirán Granada Michael Caicedo es uno de los cuatro jugadores españoles que se declararon elegibles en el próximo draft 2023 de la NBA, según la lista publicada por la liga estadounidense. Caicedo, mallorquín formado en el Barcelona y actualmente cedido en el conjunto de Pablo Pin, forma parte de los 242 jugadores que se presentaron para el draft, con el prodigio francés Victor Wembanyama como elemento más codiciado por las franquicias estadounidenses.

Caicedo, que está teniendo mucho minutos en ACB y cada vez cuenta con más confianza de su actual entrenador, está viviendo una temporada que puede ser clave en su carrera deportiva pues también fue llamado por Sergio Scariolo en la última ventana FIBA de la Selección absoluta de España de cara al Mundobasket, aunque no llegó a jugar ningún minuto pero disfrutó de la experiencia. No obstante, el jugador podrá retirarse del listado del draft antes de que termine el mes de mayo.

Otros españoles

Además del alero rojinegro, los otros tres españoles son Miguel Allen, del Joventut; Rubén Domínguez, del Estudiantes y Rubén López, de Gran Canaria. Los dos primeros intentarán dar el salto al baloncesto estadounidense tras sus experiencias en la Selección española sub 20, como Caicedo. En la lista figura además de la Liga Endesa el nigeriano James Nnaji, del Barcelona. "Mi meta es ganar la Euroliga con el Barça. Luego, si puedo y me llaman, me gustaría ir a Estados Unidos", aseguró Nnaji en una reciente entrevista. En la lista de jugadores elegibles está también el argentino Juan Fernández, ala-pívot del Fuenlabrada.

El draft del presente año se celebrará el próximo 22 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. Los Houston Rockets, los San Antonio Spurs y los Detroit Pistons son las franquicias favoritas para hacerse con la primera elección absoluta, lo que le permitiría poner las manos en Wembanyama.