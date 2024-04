El Covirán Granada ficha al escolta Scott Bamforth

El Covirán Granada ha fichado hasta final de temporada al escolta estadounidense Scott Bamforth, jugador que llega para reforzar un equipo en el que sigue, por ahora, su compatriota Will Barton.

La llegada de Barton, jugador con doce años de experiencia en la NBA, no ha servido para mejorar el perímetro del equipo y, de hecho, este domingo fue el jugador descartado por Pablo Pin en el partido jugado por los rojinegros ante el Valencia Basket.

Bamforth, de 34 años y con nacionalidad kosovar, llegará este lunes a Granada, comenzará a entrenar con el equipo el martes y debutará en el importante partido del próximo fin de semana ante el Zunder Palencia, confirmó el técnico Pablo Pin.

Tiene experiencia en España ya que militó en Baloncesto Sevilla, UCAM Murcia, Bilbao Basket y la pasada campaña en el Breogán, donde promedió 12,2 puntos, 2,7 rebotes, 2 asistencias y un 10,2 de valoración.

Fichaje aparte, sobre la derrota de este domingo por 81-88 ante el Valencia Basket, Pin destacó que fueron capaces de jugar “de tú a tú” ante un equipo “muy superior”.

El partido

“Nuestra entrada no fue buena, ellos encontraron situaciones fáciles de anotación y nos costaba circular el balón. En el segundo cuarto subimos el nivel de energía e intensidad. Dominamos el rebote y corrimos”, explicó Pin en sala de prensa.

“En la segunda parte tuvimos un mal inicio del tercer cuarto, hay que dar continuidad al trabajo de la semana para que cada vez haya menos despistes. Y en un final igualado ellos han subido mucho el nivel físico. La calidad individual de los jugadores top de Euroliga han hecho que se pongan por delante y ganen”, añadió en su resumen del choque.

Pin destacó que tuvieron “buena actitud, buen compromiso” y que compitieron “de tú a tú ante un equipo muy superior”.

El técnico reconoció que ahora juegan ante Zunder Palencia y Breogán “dos partidos que son super importantes” aunque “si ganas no estas salvado y si no ganas no estas descendido”.