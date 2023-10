David Valero no toma la salida en la prueba de Estados Unidos

El francés Jordan Sarrou fue el ganador de la penúltima prueba de la Copa del Mundo de bicicleta de montaña, en la modalidad olímpica de campo a través, que se disputó en la estación norteamericana de Snowshoe, que vivió una mala jornada para los españoles.

Ya antes de empezar la carrera el campeón nacional David Valero, que no levanta cabeza desde el Mundial, decidió no tomar la salida por sufrir problemas físicos, lo que le va a retrasar más aún no solo en la Copa del Mundo sino en el ranking internacional que lideraba hasta hace algo más de un mes.

El "palo" para el corredor del BH Coloma Team, que el viernes ya tuvo problemas en la carrera corta y terminó el 35, es mayor porque precisamente en esta carrera el año pasado ganó.

Sin él en carrera, la responsabilidad era para su compañero de equipo Jufré Cullel, que salió muy bien, adelantó posiciones y durante dos vueltas al circuito -de siete- se codeó con los mejores, entre el grupo de los diez primeros que siempre estuvo adelante.

Pero en la tercera vuelta por un problema pasó del puesto 15 al 30 y aunque siguió a buen ritmo tuvo que acabar conformándose con el puesto 23.

La carrera quedó "clara" para Jordan Sarrou, el más constante de los de arriba, y el suizo Nino Schurter, que culminó su táctica en la vuelta final se puso primero, pero no logró descolgar al francés y este le adelantó en la última curva.

En la carrera femenina la española Rocío del Alba García, del BH Coloma Team, ocupó el puesto 39, a diez minutos de la ganadora, la austriaca Laura Stigger.