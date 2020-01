El Covirán quiere cambiar ya su dinámica negativa

Si se echa un vistazo a la tabla clasificatoria de la LEB Oro, el duelo que esta mañana disputa el Covirán Granada en tierras vascas ante el Delteco Gipuzkoa tendría un claro favorito que no es otro que el conjunto entrenado por Marcelo Nicola. Pero ante la necesidad de victorias que tienen los de Pablo Pin, sumar la quinta de manera consecutiva haría que se encendieran las alarmas de forma definitiva en el seno de la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas.

De caer, se alcanzaría la peor racha de resultados de la historia del cuadro rojinegro, pero sobre todo haría que el play off seguramente se aleje un poquito más y los puestos de descenso todo lo contrario. Por tanto, la cita es muy importante para el Covirán, que tiene que cambiar ya su mala dinámica y qué mejor manera de hacerlo que venciendo en la cancha de uno de los claros favoritos para regresar a la Liga Endesa. Sobre todo porque los granadinos ya han demostrado estar capacitados pues en la primera jornada de competición vencieron a los donostiarras por diez puntos (68-58).

Reforzado

Sin embargo, a diferencia del Covirán, desde aquella cita el Delteco se ha reforzado con la llegada del base Ryan Bruggeman, que ha firmado para los próximos dos meses. El de Minessota llega para sustituir a Sango Niang, al que se le ha acabado el contrato de un mes que le unía al Delteco GBC, y a Reed Timmer, que sufrió una lesión de larga duración en noviembre. La cita también tendrá un componente emotivo pues Xabi Oroz se medirá al equipo con el que actuó la pasada campaña. El ex jugador del Covirán intercambia sus funciones de director de juego con las de escolta. Y no será el único que se reencuentre con su ex equipo, pues Joan Pardina jugó en tierras vascas en la campaña 2016-2017.

Pin no podrá contar una semana más con Alejandro Bortolussi, con problemas en una de sus rodillas. Además, Josep Pérez y Alo Marín se han ausentado durante la semana debido a un proceso gripal y serán duda hasta última hora aunque ambos han viajado hasta San Sebastián. En el caso del base valenciano no parece que sea una gran ausencia, teniendo en cuenta lo poco que está contando con él el técnico al jugar ocho minutos en total en los tres últimos duelos. Ausencias durante la semana que hicieron que el cuerpo técnico haya tenido que completar los entrenamientos con canteranos como el cadete Ángel Corpas.

El perímetro, el peligro

Pese al buen nivel de gran parte del plantel donostiarra, por encima de todos destaca John Dee. El ex escolta del Betis anota 15’4 puntos con un 41’4% de acierto en el tiro. Además, ayuda con 3’9 rebotes y 2’5 asistencias. En el perímetro le acompaña el alero Adam Sollazzo, segundo máximo anotador, que promedia 10’3 puntos.

Arranca la segunda vuelta y lo hace en una situación que ningún componente y aficionado nazarí esperaba. Queda mucho margen pero la reacción debe llegar ya pues son diez las derrotas en los últimos trece encuentros.