Laura Bueno: "Ir a unos Juegos Olímpicos es un premio que me ha dado la vida"

Laura Bueno competirá el próximo día 30 en las semifinales del relevo mixto 4x400 metros con el gran reto de pasar a la gran final del día siguiente. Pero por encima de todo, quiere disfrutar de una cita que se ha ganado tras sufrir varias lesiones de las que se ha recuperado al 100% para representar a Granada en Tokio y demostrarse a sí misma, una vez más, que es capaz de todo.

¿Cómo está viviendo estos días previos a competir en unos Juegos Olímpicos?

Son veinte años los que llevo trabajando con Jesús Montiel, hemos ido progresivamente y sabía que esta iba a ser mi oportunidad de acudir a una cita tan importante. El día 30 es el día de la competición, pero cuando me llegó la ropa fue un chute de energía y también de recuerdos. Era mi sueño desde que tenía 7 años y mira, al final voy a poder esta ahí. Estoy muy feliz.

¿Le vino bien que se aplazara la cita de Tokio un año?

Debido a las lesiones que sufrí la verdad es que me vino bien. Emocionalmente no he pasado por buenos momentos en este tiempo. De estar bajo mínimos he pasado a ocupar el primer puesto en el Campeonato de España de 400 metros y obtener el billete para unos Juegos Olímpicos. A veces pienso en el sacrificio que he tenido que hacer durante todo este tiempo, sobre todo a nivel psicológico, porque a veces el cuerpo no respondía y verme con el título nacional, logrando marcas personales y clasificarme para Tokio y el Mundial de Oregón ha hecho que todo el proceso haya sido muy intenso. Cuando peor lo pasé fue en Castellón al no poder clasificarme junto a mis compañeras en el relevo de 4x400 porque lo veía posible. Me fastidió no tener a mis compañeras en los Juegos y sentí que me faltaba algo.

Van a ser unos Juegos extraños. ¿Qué sensaciones tiene y qué espera?

Tenemos instrucciones muy estrictas. No podemos salir a dar un paseo, tenemos que estar en la Villa Olímpica y coger el transporte que nos indiquen. Además, nos tenemos que someter diariamente a pruebas PCR, aunque todos vamos vacunados, y no habrá público. Pero tengo entendido que habrá robots en las gradas que nos animarán. No sé qué me voy a encontrar, pero creo que vamos a estar controlados en todo momento, aunque quizá no sea tanto como se dice. Sí creo que van a ser unos Juegos Olímpicos históricos, distintos, pero yo voy a ir a disfrutarlos haya público o no y demás circunstancias. Sólo se vive una vez, aunque tengo edad para acudir a los de París.

Tras una larga preparación, todo lo que viva será una gran experiencia. ¿Cómo se lo imagina y qué objetivo tiene?

Son muchos años de trabajo para, en mi caso, correr poco más de 50 segundos. Tenemos muchísimas ganas, soy la capitana de las chicas y estamos súper ilusionados los cuatro integrantes del relevo mixto. Vamos a llegar en un gran estado de forma los cuatro y nuestra meta es meternos en la final. Sabemos que es muy complicado porque hay países muy fuertes, pero siempre digo que si soñamos por qué no lo podemos conseguir. Luego, en carrera, pueden pasar mil cosas, aunque te toque competir contra Jamaica, por ejemplo, por lo que tenemos que pelear hasta el final. Somos 16 equipos y la idea es quedarse, al menos, entre los 12 primeros también por tema económico y que nos luzca ya que vamos allí.

Después de tanto tiempo lesionada, si echa la vista atrás, ¿acudir a los Juegos tanto personal como familiarmente es un motivo de orgullo?

Sin duda. Es una satisfacción. Sobre todo personalmente después de todo lo que he luchado, conseguido y llorado. Me he caído y levantado, y eso ha hecho que haya crecido mucho como persona y como atleta. He aprendido mucho en este camino y siempre digo que las cosas pasan por algo, y para mí es un premio que me ha dado la vida a mí y a los que me rodean. En concreto, a mi entrenador, familia, pareja, psicólogo deportivo, nutricionista y fisioterapeuta. Entre todos me han acompañado en este trayecto y estamos todos felices, muy contentos y con muchas ganas de disfrutar.

¿Tienen ya definido los cuatro componentes del relevo mixto que competirá en Japón?

El equipo está integrado por Aauri Lorena Bokesa, Sara Gallego, Andrea Jiménez, Óscar Husillos, Bernat Erta, Samuel García, Julio Arenas y yo. Somos ocho, pero de ellos el equipo técnico decidirá a quién poner y a quién no. Los cuatro restantes se quedan de reserva por lo que pueda pasar. Soy una de las que va a correr seguro por marca al llevar la mejor junto a Bernat, pero los otros dos integrantes quedan a criterio del seleccionador. No obstante, el resto de compañeros están en un buen momento y son los mejores.

¿Qué condiciones meteorológicas se espera?

Nos han dicho que habrá mucha humedad y hará calor. Nos han mandado protocolos de recomendaciones para seguir que son voluntarios, tanto de alimentación como para superar el jet lag, ya que hay siete horas de diferencia. No sé como lo vamos a pasar, pero en lo que se refiere a la prueba no nos afectará mucho, aunque personalmente sudar en exceso durante el calentamiento no me gusta, me desconcentra. Habrá que acostumbrarse. Tenemos una semana para adaptarnos a las condiciones de allí.

Igual que le ocurre a Ignacio Fontes, con el que comparte entrenador, es una pena que Jesús Montiel no pueda acudir y acompañarles. ¿Qué opinión le merece?

Jesús tendría que acudir porque qué entrenador tiene bajo su disciplina a dos olímpicos y no del Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume. Tanto Ignacio como yo llevamos con el mismo entrenador desde pequeños, yo más porque empecé a los siete años. Es toda una vida con él y se merece acudir, pero la Federación Española de Atletismo es como es, tiene sus criterios y contra eso no puedes pelear.

¿Entiende que no obtengan ningún beneficio económico simplemente por acudir y representar a todo a un país?

Es una pena. Nuestro premio por ir a unos Juegos Olímpicos son 8.000 euros de material que se solapan con tu beca. Hay compañeros de otros deportes que no lo entienden y que nos dicen que cómo aguantamos y seguimos ahí, pero al final es lo que nos gusta. No estamos nada contentos con el tema de ayudas y becas. Hay que ser medallista olímpico para que te den 30.000 euros anuales y si quedas entre los doce primeros se concede una beca de unos 14.000 euros. Además, poco a poco los patrocinadores se están yendo porque tampoco los responsables consiguen dar visibilidad a nuestro deporte. Por ejemplo, recientemente se ha celebrado el Campeonato de España sin público y en otros deportes sí había, incluso al de Andalucía pudieron acudir los aficionados y familiares. Es muy triste y algo incomprensible, pero es lo que hay.

¿Acude con unas pautas alimenticias específicas?

Yo tengo mi nutricionista, Nutritrain Life, que saben lo que necesito. Para mí es mucho más fácil. Para un mayor rendimiento los tengo a ellos que me asesoran y es una preocupación menos que tengo en mi día a día.

Hace unas semanas logró su mejor marca en 800 metros. ¿Ese será el futuro en su carrera deportiva?

Tengo en mi cabeza que voy a tocar en el futuro más los 800 metros. Es una prueba que me gusta. Siempre hice medio fondo, pero cuando pasas a categorías superiores tienes que elegir y decidí correr 400 y no me arrepiento. Cuando una es más mayor, siempre puede subir, pero al revés es más complicado. Mi idea es hacer más pruebas de 800 sin dejar el 400 de lado. El año que viene a ver cómo me organizo. El otro día me encontré bastante bien pese a que me pusieron en la Final B, cosa que no entendí. Corrí sola, logré 2:06 y tengo ganas de más y en mente lograr el récord de Andalucía que está en 2:04.