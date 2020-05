Fernando Bailón: "Durante el confinamiento la sensación es de falta de libertad"

"De salud bien, pero mucho estrés". Es lo primero que dice el vicepresidente segundo de la Fundación CB Granada, Fernando Bailón, cuando se le pregunta por cómo está, quizá la cuestión más repetida en toda España durante estos días.

En el caso del directivo del club nazarí tiene más sentido, pues le toca vivir la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 desde la primera línea motivada por trabajar en un servicio de los denominados esenciales: Bailón dirige dos pequeños supermercados. Ahora la situación es un poco más tranquila, pero "ha habido momentos en que la situación ha estado desbordada", recuerda.

El coronavirus ha cambiado la vida en mayor o menor medida a todos los ciudadanos. Fernando Bailón no ha sido menos: "Antes me dedicaba más a la gestión de los dos supermercados, pero desde que comenzó la crisis estoy más dedicado a la atención telefónica, preparación de pedidos y repartos, es decir, me tiro a la calle".

Medidas de precaución

Lo que más intranquilidad ha causado durante estos días al vicepresidente rojiblanco ha sido todo lo concerniente a la seguridad y las medidas de precaución: "Hay gente que es responsable y cumple las normas, pero hay personas que parece que pensaban que no pasa nada. Más de una vez en zonas de carnicería y charcutería la gente se junta a hablar y si no tienen cuidado yo sí tengo que tenerlo por los 20 empleados que tengo".

No obstante, Bailón recalca que "en Ancha de Gracia tenemos un aforo máximo de siete personas y en Albolote, quince, así que cuando el cupo se cubre se da orden de que no entre más gente y la mayoría lo entiende y guarda cola pero alguno protesta".

"Nunca se me había pasado por la cabeza que iba a pasar algo así. Yo salgo antes de las siete de la mañana y no se ve a nadie, ni un ruido. Parece como un capítulo de The walking dead", señala Fernando Bailón, que reconoce que cuando vuelve a casa "llego más cansado mentalmente que físicamente". Al respecto añade que "normalmente duermo del tirón hasta que suena el despertador, pero durante estos días me despierto por las noches, tengo metido el sonido del teléfono en la cabeza y parece que lo escucho a todas horas".

El deporte, secundario

También tiene muy claro el vicepresidente de la Fundación CBG que el baloncesto, en particular, y el deporte, en general, ocupa un plano inferior a lo que realmente es importante. "Ahora mismo el deporte no entra en el momento que estamos viviendo. No deja de ser una afición, un pasatiempo, y ahora mismo la gente tiene la cabeza en otro sitio", manifiesta, aunque ello no quita que lo eche de menos, como lo de "subir al autobús y hacer más de mil kilómetros, pues los viajes del equipo daban para mucho".

Uno de los momentos de los que no puede disfrutar debido a la actual crisis sanitaria es "el ambiente prepartido". El directivo nazarí explica que "somos una familia y los sábados estamos a las cuatro de la tarde todos con el cachondeíto que tenemos antes de los partidos".

"Veo complicado que la temporada pueda comenzar en octubre”

"También echo de menos pasarlo mal durante los partidos. Aunque parezca mentira, esos nervios durante los partidos se echa mucho en falta", señala Bailón, que al respecto reconoce que en el Covirán "las cosas no estaban saliendo bien".

Una temporada irregular

Según el directivo, "perdimos varios partidos por la mínima o en los últimos minutos, pero es verdad que no estábamos bien pero antes de la paralización de la liga parecía que el equipo había reaccionado un poco y aunque el play off nos pillaba algo lejos, sí tenía la esperanza de poder salvarnos sin demasiado sufrimiento".

Fernando Bailón no tiene muy claro las explicaciones para irregular temporada que estaba protagonizando el Covirán. Desde la barrera, piensa que "quizá haya podido haber presión en los jugadores, pues el año pasado, recién ascendidos, apenas la hubo y nos quedamos a una canasta de meternos en la Final Four". En este sentido, añade que esto quizá nos creó en verano una aureola de equipo favorito incluso para ascender ha podido pesar a los jugadores, y quizá también algún fichaje no terminado de cuajar lo suficiente".

En el fondo, según el vicepresidente del club, "esto es el deporte y lo mismo que un año te salen bien las cosas al año siguiente cambias un poco y salen mal".

Bailón considera lógica la posición que hay en la Federación Española de Baloncesto (FEB) de dar por concluida la liga regular: "No sería lógico reanudar la competición y más a puerta cerrada. Un espectáculo sin público carece de sentido totalmente". Incluso, asegura que ve complicado que la próxima temporada "pueda comenzar en octubre".

Lo primordial para Bailón es que pase cuanto antes esta crisis sanitaria. Según sus palabras, "desmoraliza ver tantos contagiados y fallecidos, por lo que –recuerda– es tan importante respetar las normas que se han impuesto".

"Durante este confinamiento, la sensación es la de que no tenemos libertad", concluye un Fernando Bailón que confía en pasar pronto esta página que tanto dolor ha llevado a la sociedad para volver a sentir los nervios que le producen los encuentros del Covirán. Es cuestión de tiempo.