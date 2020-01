El Huétor Vega golea en el derbi

El derbi granadino en la jornada de Tercera División fue teñido de verde por el Huétor Vega. El cuadro de Joseba Aguado doblegó en Las Viñas al Loja con un contundente 3-0. El otro gran triunfador del fin de semana fue el Maracena, que sacó un meritorio empate en el estadio de El Palo, que es uno de los más complicados de la categoría. El Huétor Tájar cayó ante el poderoso El Ejido. El domingo dejó un resultado muy satisfactorio para el Motril: la derrota del Jaén en el feudo del Almería B. Los de García cuentan ahora con una ventaja de seis puntos sobre los jienenes.

El duelo provincial entre Huétor Vega y Loja no tuvo sobre el tapete la igualdad esperada. Los primeros compases fueron de tanteo, pero al cumplirse el cuarto de hora, Marcos y David Hurtado avisaron a la defensa blanca. A la media hora de juego llegó el premio para los locales. Jordi, el goleador por excelencia de los hueteños, cazó un rechace en el área y anotó el 1-0. El choque no se revolucionó y se marchó al intermedio con la diferencia mínima.

Tras el receso, el Loja salió con la iniciativa para buscar el empate, pero Jordi firmó en el 55’ su doblete particular para poner tierra de por medio. La puntilla la puso Pedro Amate poco después para acercar un poco más al Huétor Vega a la permanencia.

El Maracena volvió a dar el do de pecho en un escenario complicado. El equipo de Gabri Padial empató a dos a domicilio ante El Palo en un encuentro en el que terminó con nueve jugadores sobre el terreno de juego. Las cosas no empezaron bien para los metropolitanos, pues Pepe Capitán puso por delante a los malagueños en los primeros minutos de partido. La reacción azulilla llegó a través de Migue Peinado, que puso el 1-1 en el electrónico con un buen testarazo. Los malacitanos reaccionaron con carácter tras encajar, pero el Maracena no se conformó tampoco y consiguió ponerse por delante al filo del descanso con un tanto de Luis Enrique.

Tras el paso por vestuarios, El Palo se hizo con el dominio del choque y acumuló ocasiones hasta que Pepe Capitán igualó de nuevo en el 56’. La expulsión de Peri en el minuto 67 complicó más aún las cosas, pero el cuadro granadino consiguió finalmente el punto a pesar de acabar con nueve, pues Juanjo vio su segunda amarilla en el 89’ y se fue también a la ducha antes de tiempo. El punto sumado es más que dulce para un Maracena que compitió de tú a tú a uno de los gallitos del grupo.

El Maracena sacó un punto de El Palo a pesar de terminar el partido con dos expulsados

El Huétor Tájar cayó en el Miguel Moranto ante El Ejido y puso así fin a su racha de imbatibilidad de las últimas semanas. Los panciverdes no pudieron hacer frente a un rival que llegó a ponerse 0-3 en el marcador con goles de Aranda, José Carlos y Vicario. A falta de veinte minutos para el final, Manu Daza maquilló el resultado y dio esperanzas a un Huétor Tájar acostumbrado a las gestas, pero El Ejido aguantó bien el tipo y cerró el choque sin pasar apuros.

El Motril no jugó este domingo, pero tenía un ojo puesto en el duelo entre Almería B y Motril. El filial rojiblanco se llevó el triunfo por 4-2 y dejó las posiciones de prestigio bien señaladas. El conjunto costero se encuentra tercero en la tabla con un punto de ventaja sobre los canteranos almerienses y seis sobre los jienenses, aunque estos últimos tienen un partido pendiente por jugar.