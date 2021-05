Manu Rodríguez: “Hay ilusión y queremos llegar lo más lejos posible en los play off”

Es uno de los dos jugadores granadinos que hay en las filas del Covirán Granada. Manu Rodríguez cumple su cuarta temporada a las órdenes de Pin, pero no es la primera vez que forma parte del equipo de su ciudad, pues le tocó vivir desde dentro los últimos coletazos del desaparecido CB Granada.

Ahora, la realidad es otra, pues los de Pablo Pin, el tercer granadino del primer equipo, acaban de firmar su mejor temporada regular desde que accedió a la LEB Oro y afrontará los play off por el ascenso a la ACB con el factor cancha a favor mientras esté vivo en la competición.

¿Quién os iba a decir que al término de la liga regular el Covirán iba a ser líder?

Pues sí. Hay que darle la importancia que tiene, que no es ni mucha ni poca. No es como otros años en los que el primero ascendía de forma directa, pero sí indica que durante la temporada hemos mantenido una gran regularidad, lo que dice mucho, más aún este año porque además de la competición está el tema del Covid. Ser primeros de la liga nos supone una gran alegría, pero ahora vienen los play off y hay que ganarlos.

¿Se intuía en el equipo tras una complicada primera fase que había madera para lo que se ha hecho hasta ahora?

Creo que se intuía una vez que se hizo el equipo. Vimos que había buen equipo y buena química, así que nos dijimos que podíamos hacer grandes cosas. Pero no nos planteábamos nada concreto, por lo menos en mi caso, que soy más de ir partido a partido, ganar uno y pensar en ganar el siguiente y así hasta ver a dónde llegamos. Sí había ilusión de ver que había buen equipo, buen grupo, buenos jugadores, buen ambiente y buen todo pero esto no nos marcaba por entonces tener que pensar que teníamos que ascender. Somos más de tener los pies en la tierra.

Y se llega a una segunda fase en la que el Covirán ha sido el mejor tras enfrentarse a los mejores del otro grupo.

Ha sido curioso, porque en la primera jornada de esta segunda fase ganaron todos los equipos del otro grupo y había cierta duda sobre que había desigualdad entre un grupo y otro, pero a partir de ahí conseguimos sacar muchos encuentros.

¿Cuál ha sido la clave en la pista para alcanzar el liderato?

Mantener la intensidad en defensa ha sido una. Nosotros tenemos un buen nivel defensivo, en ataque sabemos a lo que jugamos porque tenemos gente muchos puntos. Tenemos un equipo bastante ‘apañao’, pero se ha notado que las desconexiones que hemos tenido han sido esporádicas, a diferencia de en la primera fase y quizá otros años, en los que hemos tenido rachas de mal juego bastante extensas a lo largo de un encuentro. Este año, estos malos momentos hemos sabido controlarlos rápidamente, nos hemos sobrepuesto para sacar partidos difíciles porque los hemos peleado hasta el final.

Si fuera de otro equipo que ha visto jugar al Covirían, ¿cuáles diría que son sus puntos fuertes?

Pienso que hay mucho talento ofensivo porque tenemos gente que genera y anota mucho como son Lluís, Christian y Thomas, y además el resto estamos preparados para meter en cualquier momento y creo que es complicado defender a un equipo con tantos focos. En defensa siempre mantenemos un nivel bastante alto en general porque no tenemos a nadie que se pueda decir que es un agujero negro porque todo el equipo está involucrado.

Haya sido o no el mejor partido, ¿en cuál ha disfrutado más en esta segunda fase?

El partido ante el Breogán, por ser el gran favorito desde el inicio de la temporada. Les ganamos de forma holgada y con un buen juego. Fue una alegría porque en Lugo pareció que en ningún momento les podíamos ganar, pero aquí les vencimos por casi veinte y nos sirvió para pensar que podemos ganar a cualquiera. Les ganamos el average y gracias a esto hemos terminado primeros.

También se han ganado partidos en los que no habéis estado tan finos. Parece que lo de estar en una buena dinámica empuja.

La dinámica ayuda, pero lo realmente importante es pelear este tipo de partidos. Los días en los que las cosas no salen, los balones no entran y estamos un poquito peor hemos sido capaces de agarrarnos al partido y sacarlos sufriendo, no con un juego tan fácil ni bonito ni cómodo. El día que entra todo es muy fácil ganar pero el día que no entra nada, esos encuentros valen mucho.

Si la pasada temporada era complicado salir de la mala dinámica, en está tampoco será tan fácil salir de la buena.

No hay que confiarse. Estar en una buena dinámica se debe a muchos factores, muchos detalles del día a día. Hay que seguir trabajándolos porque el día que no lo hagamos este buena dinámica se acabará. Esto no es algo que ocurre porque sí, es algo que hemos conseguido todos.

¿Cómo están las cabezas de cara a los play off?

Hay mucha ilusión en el equipo, como ya se vio en la celebración que tuvimos por el hecho de terminar primeros de la liga. Tenemos la energía y las ganas por las nubes y queremos ir lo más lejos que se pueda.

Para un granadino, ver al equipo donde está debe suponer una doble alegría, más aún después de lo ocurrido la pasada temporada.

El año pasado todo fue malísimo y con malas sensaciones durante casi toda la temporada. También me acuerdo de mi época en el CB Granada que también fue un periodo complicado con el descenso y la desaparición. Esos momentos muy malos deben servir para valorar lo que se está haciendo ahora.

¿Está el Covirán en su mejor momento de la temporada?

No sé si es el mejor momento, pero sí estamos en un buen momento porque estamos trabajando bien para mantener esa buena dinámica e ir mejorando cosas y ajustando detalles.

¿Qué ha aportado Manu Rodríguez al equipo este año?

Me gusta pensar que aporto concentración e intensidad en defensa y aunque no tenga un porcentaje estupendo en el tiro en ataque estar preparado para ser una amenaza al rival, que mis compañeros me puedan buscar, no sólo para anotar, sino también para generar.

¿Cómo afronta las eliminatorias que se avecinan sabiendo, además, que los rivales consideran al Covirán como favorito?

No creo que seamos tan favoritos entre otras cosas porque esta temporada ha sido la liga más igualada de los últimos años con mucha diferencia. No hay que olvidar que hace poco perdimos de forma contundente ante el Coruña. Hay que evitar esta palabra aunque hayamos terminado primeros a pesar de que tiene su importancia. Personalmente afronto los play off con muchas ganas, me gustan. Recuerdo los de hace dos años y los partidos ante el Palma que fueron muy bonitos y divertidos.

¿Qué le dicen las siglas ACB?

Jajaja. ¿ACB? Eso ya se verá. Vamos a ir pasito a pasito y no pensar más allá del próximo partido. Centrarnos en lo que tenemos delante y para el resto, ya habrá tiempo.