"Soy de Motril": los mejores memes de la rueda de prensa de Rubiales

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue ayer trending topic en la red social Twitter tras sus declaraciones en rueda de prensa por el escándalo de la Supercopa. Rubiales y Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona, se vieron implicados tras la filtración de unos audios que evidenciaban un acuerdo para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí con una comisión de 24 millones.

Tras las declaraciones de Piqué en la plataforma Twitch el pasado lunes, Rubiales ofreció ayer una rueda de prensa que no dejo indiferente a nadie en redes sociales, debido a sus pintorescas declaraciones como "Soy de Motril", "No he bebo ni fumo" o "Tengo miedo de que me pongan cocaína en el maletero". Twitter se llenó de memes y tanto Rubiales como Motril se convirtieron en tendencia. Esta es una recopilación de los mejores memes de Rubiales en Twitter:

🗣Resumen de la rdp de Rubiales: 📌Es de Motril 📌Ni fuma ni bebe 📌No descarta que le vayan a meter cocaína en la maleta 📌De bebé, su hermana le partió las piernas — Germán Abril (@gerebit0) April 20, 2022

En Motril crecía y bebía sin hacer mucho caso a una hermana mía… pic.twitter.com/HpDA1mhZG7 — 🕹⚪19ⓐⓛⓔⓧ03🔴🍼 (@AlexJackDaniels) April 20, 2022

Ya sabemos que Rubiales es de Motril, no fuma, no bebe y tiene una hermana que va partiendo piernas a lo Casemiro. Dentro de poco, documental en Amazon Prime.pic.twitter.com/3ZWfyltIyy — Jonatannn (@FT9Jonny) April 20, 2022

Rubiales: "No garantizo que me puedan meter un kilo de cocaína en el coche" pic.twitter.com/FlRBMLy5r7 — Financial Laws (@Stratton_Aok) April 20, 2022

Rubiales: "¿A quién beneficia esto? Yo soy un hombre normal de 44 años, de Motril, bajo cada cuatro o seis semanas para ver a mis amigos, yo no tomo alcohol ni fumo pero no puedo garantizar que mañana me metan un saco de cocaína en el maletero"Ke dise, señora. — Carba (@MariaCarbajo) April 20, 2022

Periodista:"Presidente Rubiales, le han pillado con las manos en la masa y su acuerdo vulnera el código ético de la RFEF".El rubi:”Soy de Motril, compro Phillip Morris suelto en la china, volví de un paseo y el almoraima estaba cerrado😔. ¿Acaso crees que mi vida es fácil?🥵”. — ĐÅŃÎ (@daniiestevezz) April 20, 2022

Periodista:"Presidente Rubiales, le han pillado con las manos en la masa y su acuerdo vulnera el código ético de la RFEF".Rubiales: "No bebo cerveza. Me han robado. Soy de Motril. Cuando yo era un bebé, mi hermana se cayó encima de mí y me partió las piernas". — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) April 20, 2022

Acabo de escuchar a Rubiales en la rueda de prensa diciendo que suele ir con los amigos a tomarse algo a calle Ganivet y al Albaizín y ya no sé si va en serio o nos está troleando a todos al estilo granaíno. — Teo Juez👩‍⚖️👨🏻‍⚖️⚖️ (@JuezTeo) April 20, 2022