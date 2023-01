Pablo Pin pide que el Palacio esté igual contra el Girona

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, dijo tras perder este domingo su equipo por 62-82 frente al Real Madrid que las claves del choque fueron el control visitante en “el rebote ofensivo” y “los puntos tras pérdida de balón” anotados por el equipo blanco.

“Hemos sido capaces de hacer buen baloncesto durante bastante tiempo y hemos parado su ritmo, aunque nos ha costado bastante anotar en el primer tiempo. Hubo malos porcentajes por la intimidación de Tavares, pero hablamos y mejoramos los porcentajes en el segundo tiempo”, dijo Pin en rueda de prensa sobre el choque.

El técnico cree que los suyos salieron “bien” en el tercer periodo, pero que fallaron “tiros” y “luego los pequeños detalles hacen la diferencia”, citando como claves “el rebote ofensivo y los puntos recibidos tras pérdidas de balón”.

“Cuando el partido está igualado y tienes errores, estos equipos te castigan, pero creo que el equipo ha crecido y ha hecho buenos minutos”, admitió el preparador del Covirán Granada.

Pin no ocultó que “salta a la vista” que tienen que “mejorar en el rebote” de cara a un siguiente partido ante el Basquet Girona en el que será muy importante “el aspecto mental y anímico y jugar sin losa”.

Sobre ese dominio blanco en el rebote, aseguró que “siempre se puede mejorar, hay que insistir en ello”, pidiendo “ayudar a Petit Niang cuando él nos ayuda”.

“Cuando salta a ayudar hay que ayudarlo a él. A veces es difícil, es exigir a los pequeños que se metan en pelea contra jugadores muy grandes. Para nosotros su poder de intimidación es muy bueno y hay que ayudarle”, concluyó.

“Es un partido importante pero no se va a acabar el mundo al día siguiente. Tenemos que ser capaces de disfrutar sufriendo”, agregó en relación al siguiente choque.

El gran ambiente y el deseo

El técnico calificó como “espectacular” al ambiente vivido en un Palacio de los Deportes que se llenó y aclaró que “es importante que la gente disfrute de estos partidos y estos rivales”.

“Para que se den este tipo de mañanas necesitamos repetir este ambiente la semana que viene ante Girona. Es el momento de proteger nuestro sueño entre todos y no dejarlo para las últimas tres semanas”, finalizó Pin.

Sobre el estreno de Moore y Caicedo ante el Real Madrid, fue claro: “Los dos han estado bien. Se ve el nivel físico que dan, hay alternativas más físicas. No han hecho ningún mal tiro, no viene a exhibirse, sino a hacer su trabajo para el equipo”.

Y habló del debut en Liga Endesa del joven Ricardo Martín: “Nos ayuda desde principio de temporada. Su posición, como joven, es ingrata por entrenar mucho, llevarse golpes y no jugar. Es justo sacarlo para que debutara. No se lo he regalado, se lo merece”.