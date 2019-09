El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, ha sido uno de los millones de españoles que ha celebrado el triunfo de la selección española en el reciente Mundial de China. No sólo ha vivido con intensidad todos y cada uno de los encuentros, sino que ha tomado nota de lo realizado por Sergio Scariolo, del que asegura que "a mí siempre me ha parecido un grandísimo entrenador desde que llegó a España y no por haber ganado ahora el Mundial".

Pin vivió la final ante Argentina "en familia" con, según sus palabras, "un poco de incertidumbre al principio" debido a la "competitividad" del rival, pero a su juicio "España salió enchufada y su nivel fue impresionante, tanto que puede parecer que fue un partido tranquilo, pero realmente fue muy trabajado por parte de la Selección".

Gran labor del seleccionador

El título logrado por España, según Pin, "ha sorprendido un poco a todo porque las sensaciones en la primera fase no eran las mejores, por las bajas que había y por el nivel de selecciones como Estados Unidos, Francia, Serbia, Australia y Argentina". El técnico del Covirán reconoce que "Scariolo hizo una dirección excelente del grupo y todos los jugadores han mostrado un nivel técnico y táctico altísimo".

Alabanza "Scariolo ha hecho una gran dirección del grupo y los jugadores han mostrado un alto nivel técnico y táctico"

"He disfrutado mucho viendo los partidos detenidamente y he analizado muchas cosas", señala Pin al centrarse en el trabajo del seleccionador nacional. Según el preparador granadino, Scariolo "es un entrenador que ha demostrado un nivel táctico muy alto, sus equipos han estado muy bien trabajados con muchos detalles y con muchas alternativas defensivas, lo que es muy bonito de ver". Y añade: "Creo que muchas veces rompe la monotonía del baloncesto actual que muchas veces se hace.

En las dos pistas

En el juego ofensivo ha cambiado muchas cosas, pues antes se veía jugar a España con sistemas muy clásicos y este año ha jugado, por ejemplo, con Gasol como pívot pasador, muchos movimientos, cortes, fintas de bloqueos… Son conceptos de NBA pero con un juego diferente, vistoso y que, creo, ha sorprendido a todo el mundo porque no era el típico juego que hacía Scariolo".

Si algo intenta inculcar Pin a sus jugadores es la importancia del juego de retaguardia y el alto nivel defensivo mostrado por la Selección es de lo más destacado por el técnico del Covirán: "Scariolo ha contado con Rubio, un base alto que defiende muy bien y, además, tuvo jugadores que incrementan muchísimo la actividad defensiva como Juancho Hernangómez y Víctor Claver, que creo ha sido el líder del equipo en la retaguardia capaz de defender en las posiciones de interior y exterior y de intimidar y ayudar en el rebote… La verdad es que la defensa ha estado muy bien, no sólo a nivel individual, sino también con alternativas".

La labor de los clubes

Pin tiene claro que el gran triunfo protagonizado por la selección española en China "nos beneficia a todos". Además, resalta su convencimiento de que el título mundial "es un reconocimiento más al trabajo que hacen los clubes, pues los jugadores han ganado con la Selección pero se han formado en clubes que son los que realmente trabajan a los jugadores día a día".

A tener en cuenta "La función del pívot pasador me ha gustado mucho y creo que tenemos pívots con capacidad de pase"

Al respecto, el técnico del Covirán Granada hace hincapié en que "el éxito de las selecciones masculina y femenina así como las de las categorías inferiores es un reconocimiento a los clubes y habla bien del trabajo de cantera que se hace en España, donde hay muchos entrenadores y muy buenos". Es por esto que Pin cree que el oro logrado en el Mundial "ayudará a que el nombre del entrenador español suene más".

Para el Covirán

Salvando las diferencias evidentes, Pin cree que su equipo puedo aprovechar algo de lo que se ha visto en el combinado nacional: "A nivel defensivo ciertas cuestiones de actividad defensiva, de rotaciones, así como ciertas situaciones de defensa de cambio. En ataque, esa función del pívot pasador me ha gustado mucho y creo que tenemos pívots con capacidad de pase. A lo mejor trabajamos algunas situaciones en las que ellos tengan el balón, distribuyan porque creo que ahí podemos sacar ventaja".