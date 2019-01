Natabou deja de ser jugadora del Raca Granada

Se veía venir y finalmente se ha confirmado. El Grupo Hafesa Raca Granada ha decidido dar por concluida la relación con su jugadora Isnelle Natabou, que no termina de recuperarse de los problemas en una de sus rodillas. La pívot, de nacionalidad checa, no ha cumplido con las expectativas y finalmente ha sido 'cortada' para buscar una sustituta que dé un salto de calidad a la plantilla que entrena Quique Gutiérrez, que está luchando por pelear por la permanencia un año más en la Liga Femenina 2.

Problemas físicos

Los problemas físicos de Natabou no son de ahora, pues desde su llegada apenas ha participado en los partidos oficiales perdiéndose sesiones de entrenamiento en muchos casos por las molestias que sufría, llegando a pensar que era más un tema psicológico que físico. Una lesión que no se le detectó a su llegada y que hizo a la entidad contratarla como la referente del juego interior del conjunto colegial pero ante su escasa participación ha terminado por ser cortada.

Con las granadinas ha acumulado un total 68 minutos en pista, anotando 27 puntos

La checa era el techo del conjunto de Gutiérrez, que necesita de cara a la segunda vuelta una jugadora especialista en el juego interior, uno de los aspectos que el Raca debe mejorar si quiere mantener la categoría. Los responsables de la entidad, con el presidente Luis Felipe Ruiz al frente junto al técnico, están sondeando el mercado en busca de una sustituta. Una jugadora que ya han elegido aunque no ha trascendido su nombre pero que tiene equipo y no está libre, por lo que se espera que las negociaciones con su actual entidad para concluir su vinculación se cierren lo más pronto posible para poder contratarla, o bien mirar por otros lares para que se integre en la dinámica del equipo lo más pronto posible. No obstante, todo está en manos de los representantes aunque en el club granadino hay prisa por cerrar la nueva incorporación aunque no se quiere ir con prisas.

Testimonial

La trayectoria de Natabou en el Raca no ha sido determinante. Tan sólo ha participado en nueve encuentros, y en casi todos ellos su presencia fue testimonial, acumulando un total 68 minutos en pista en los que ha anotado 27 puntos y capturado 18 rebotes. Sus mejores números los ofreció en la segunda jornada frente al Spar Gran Canaria, en el mejor encuentro de las granadinas. En dicha cita llegó a estar en cancha casi 12 minutos, anotando seis puntos y capturando otros tantos rebotes. Pero desde entonces su presencia no fue decisiva, no saltando a la cancha ante Claret, Olímpico 64 y Alhaurín de la Torre.

La cabalgata

Se de la curiosa circunstancia que iba a ser una de las protagonistas de la Cabalgata de Reyes de este sábado pero su no continuidad ha hecho que sea Laura Arrojo la representante del Raca en dicho acontecimiento.

La próxima cita de las de Quique Gutiérrez será en casa en la vuelta a la competición ante el Magectias, un choque trascendental ante un rival directo por la salvación. En dicho encuentro ya no estará Isnelle Natabou.