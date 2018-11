El 'Recre' vuelve a cometer los mismos errores

Es la segunda vez que ocurre y comienza a preocupar. El mal arranque del Recreativo el pasado domingo en la Ciudad Deportiva ante el Ibiza fue calcado al que los jugadores de Pedro Morilla realizaron ante el CD Badajoz. En poco más de 25 minutos, en ambas citas, el choque quedó sentenciado para cabreo del técnico sevillano, que aunque mostró su enfado en la posterior rueda de prensa, se calmó conforme fue pasando el tiempo justificando que el filial era un equipo en formación.

Pero lo cierto es que el trabajo de mentalización comienza a ser fundamental en el segundo equipo rojiblanco. El ‘Recre’ acumula tres encuentros en casa sin marcar, dejando escapar ocho de nueve puntos posibles y eso en Segunda B es un serio problema. Hasta el momento esos puntos no los están echando en falta pero la categoría de bronce es muy dura y no siempre se puede ganar a domicilio. A día de hoy los rojiblancos son el tercer conjunto del Grupo IV que más ha sumado fuera, con once puntos, perdiendo tan sólo un encuentro de los seis que ha disputado.

Próxima cita

El próximo domingo los de Morilla afrontan un nuevo desplazamiento, será a El Ejido, donde rendirán visita a las 12:00 horas al conjunto de Alberto González, ex técnico del extinto Granada Atlético, que se encuentra situado en la zona media-baja de la tabla clasificatoria con una renta de tres puntos sobre el descenso.