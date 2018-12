Simeone: "Lucas Hernández y el club saben lo que pienso"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró este viernes sobre el supuesto interés del Bayern Múnich alemán por el defensa francés Lucas Hernández, que ha hablado tanto con él como con el Atlético y que "hoy está aquí" en el conjunto rojiblanco.

"Lo que puedo comentar de Lucas es que hablé con él, hablé con el club, tanto Lucas como el club saben lo que pienso y lo que me gustaría y hasta el día de hoy está con nosotros y no hay muchas posibilidades de hablar de su puesto, de si estaría, se va o se queda, porque hoy está acá. Si estuviera disponible para el partido jugaría. Hablar de su puesto es una cosa que no me gusta", dijo.

"No te tengo que asegurar nada porque el chico está aquí", añadió al ser preguntado sobre si puede asegurar que el jugador va a continuar en el Atlético, pese a las informaciones que apuntan a que el Bayern Múnich va a pagar su cláusula de rescisión en el mercado de enero.

El entrenador del Atlético insistió en la idea de que el central francés, actualmente lesionado, sigue en su equipo, al ser preguntado por si le sorprende que quiera marcharse siendo un canterano con un papel relevante en el equipo.

"En estos momentos estoy pensando que Lucas está aquí y no puedo salir de eso, hablar de su puesto, de imaginarios. Imaginemos que nos podemos a decir cosas que igual no suceden, llenan páginas pero igual no sucedieron. Esperemos a que sucedan o no y después podremos tener una situación mas completa. Entiendo la necesidad de ustedes (los periodistas) buscar situaciones que generen esto que estamos hablando, y es normal que lo hagan", añadió.

En ese sentido, preguntado sobre qué supondría para el Atlético la salida del zaguero francés, Simeone señaló que no se imagina "cosas que no suceden" y las que se imaginan son "positivas, no negativas".

"Lucas sabe el afecto que tenemos por él, el futbolista que es, es normal que un equipo como el Bayern Múnich aparentemente quiera pagar su clásula, es un club muy importante, y después estará el trabajo que haga el club con Lucas para que las cosas sigan como están", reflexionó.

Sobre si considera que la renovación del delantero francés Antoine Griezmann el verano pasado generó algún tipo de molestia por parte de otros jugadores, Simeone reiteró que comprende que se busquen "situaciones necesarias para polemizar", pero que el partido de mañana contra el Espanyol es "muy importante" para él y necesitan "seguir en la misma línea" contra ese equipo.

Del conjunto 'perico', recordó que viene "con dificultades" y después de perder "partidos en algunos casos inmerecidos", y que les pedirá su mayor exigencia.

"Es un partido duro, un equipo que ha jugado bien los últimos partidos pese a tener alguna derrota inmerecida. Nos pondrá en dificultades, un equipo que juega con muchos movimientos en rotación en consecuencia de su ataque, una defensa bastante organizada y nosotros tenemos que llevar el partido a donde creemos que le vamos a hacer daño", analizó.

El entrenador rojiblanco quiso, entre las preguntas sobre el futuro de Lucas Hernández, hacer una referencia al homenaje que se rendirá al excapitán rojiblanco Gabi Fernández, que se marchó este verano al jugar en el Al Sadd de Catar.

"Tenemos un día espectacular, vuelve Gabi al Metropolitano, donde nos dejó hace poquito, tenemos un momento importante para él y para la gente en el final del partido y les repito ,en cuanto a lo de Lucas, le dije al club y a él lo que pienso, y ojalá la gente le muestre mañana su afecto, y qué mejor que con Gabi, que ha sido siempre del club y que ha dado la mejor imagen que podemos tener", reflexionó.

Simeone también respondió a las acusaciones del portero del Real Madrid Thibaut Courtois, exguardameta rojiblanco, que señaló que hace algunas declaraciones para "generar populismo" en su afición, a propósito de cuando dijo que ganó el premio al mejor portero estando en el Madrid y no cuando estuvo en el Atlético.

"Soy muy respetuoso con Courtois, no entendió lo que quise decir, pero bueno", respondió Simeone, que también zanjó la pregunta de si se considera populista: "Yo me creo Diego, soy Diego Pablo Simeone, con mis defectos y mis virtudes", respondió.