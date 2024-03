Motril y Huétor Tájar inauguran el sábado la jornada granadina en Tercera

Aunque la mayoría de partidos de esta jornada en Tercera Federación se disputarán el domingo, hay tres encuentros el sábado de los cuales dos los protagonizan equipos granadinos: el CF Motril y el CD Huétor Tájar

El equipo motrileño de Edu Oriol recibe en casa a las 12:00 horas al Atlético Melilla en un partido a priori asequible, ya que lo norteafricanos no han podido ganar ni un partido y son el colista del grupo con siete puntos. El equipo de la costa granadina viene de ganar por la mínima al Málaga City y pisar puestos de playoff, gesta que podría repetirse si estos ganan y el Almería B no logra puntuar en su visita a Armilla.

El otro granadino en jugar el sábado será el CD Huétor Tájar, que tiene la complicada visita del Torre del Mar a las 20:30 horas. Es tercero el equipo motrileño aunque viene de perder en casa frente al Arenas y es la gran oportunidad de los hueteños para conseguir una victoria muy valiosa. La jornada anterior empataron frente al Mancha Real con cierta comodidad en mitad de tabla, con 24 puntos.

El domingo

El resto de equipos de la provincia jugarán el domingo. El CD Huétor Vega recibe a las 12:00 horas en Las Viñas al Atlético Mancha Real, equipo de mitad de tabla, y no pueden perder la oportunidad de ganar de tres porque el playoff se le podría escapar. Vienen fuertes tras ganar en tierras melillenses por 0-3 y están un punto por debajo del Motril.

Quince minutos después (12:15 horas) dará comienzo el duelo entre la UD Maracena y el Torredonjimeno, equipo que tiene punto más que los de Jesús Sierra, de ahí que la victoria sea tan importante para ganar tranquilidad y alejarse del descenso, que está a solo cinco puntos. Además, los maraceneros vienen de perder 3-1 frente al Poli Almería y seguro buscarán brindarle a su afición una victoria que se les resistió la pasada jornada.

El Arenas de Armilla tiene un partido importante a las 17:00 horas en casa frente al Almería B, quinto clasificado al que tienen a cinco puntos. Aunque será complicado por que vienen de golear 4-0 en casa, ganarle al filial indálico supondría mucho para el equipo de Rizos, que sumaría otros tres puntos tras la gesta de ganarle al Torre del Mar. Estarán pendientes de este encuentro también los aficionados del Motril.