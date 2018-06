La 'Tri', entre la euforia y el temor por la eliminación

A pesar de un inicio de Mundial prácticamente perfecto, con dos victorias en dos partidos, México vive en la euforia pero también en la incertidumbre, ya que todavía no está clasificado a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

El gol de Toni Kroos en el último minuto del duelo entre Alemania y Suecia le impidió al Tri asegurar su lugar en la siguiente ronda y ahora las posibilidades de quedar eliminado son reales.

Si en la última jornada Alemania vence a Corea del Sur y México pierde ante Suecia, los tres quedarían igualados en seis puntos, lo que provocaría un desempate, primero por diferencia de goles, luego por goles anotados y, en caso de igualar en varias categorías más, incluso el fair play (tarjetas amarillas y rojas) sería decisivo.

Pero el guardameta mexicano Guillermo Ochoa no piensa en las combinaciones de resultado. "Nosotros no hacemos cálculos. Nos toca clasificarnos primero, pero no hay rival fácil", expresó ayer en rueda de prensa tras el regreso del equipo a su campamento base en Moscú.

"Somos capaces de ganar el siguiente juego, fácil no va a ser pero lucharemos por ello. El último partido es tan importante como el primero", añadió el guardameta.