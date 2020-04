Si para un ciudadano de a pie el confinamiento debido a la crisis generada por el coronavirus es un problema, para un deportista de élite lo es aún más. El no poder realizar entrenamientos de calidad diariamente, no competir ni tampoco trabajar con la exigencia necesaria es un aspecto que echan en falta. Y sino que se lo digan a Laura Bueno, campeona de España en 400 metros en 2019 y a la que las lesiones le han dejado sin poder correr durante un tiempo.

Pero la granadina es optimista y, pese a que el confinamiento le ha supuesto un “cambio bastante radical” en su rutina diaria, reconoce que para ella el aplazamiento de los Juegos Olímpicos ha sido “un alivio porque, al menos, tengo meses para volver otra vez a ser la que fui antes de las lesiones y ganarme una plaza para Tokio si así lo consigo”.

Mala suerte

Su mala suerte comenzó el pasado año con una fractura por estés que la tuvo retirada de las pistas hasta el mes de agosto. Posteriormente, en octubre, se partió un dedo y más tarde sufrió una fascitis plantar que le ha hecho que apenas haya competido en la temporada en pista cubierta. De hecho, de esta última lesión se estaba recuperando hasta que el Estado de Alarma ha provocado que entrene en casa. “El tratamiento de la fascitis requiere, moderadamente, de impacto contra el suelo. Poco a poco iba dosificando las cargas pero con este parón sigo sin poder correr” señala, aunque cree ahora mismo que no tiene “ninguna molestia y considero que ya estoy recuperada”.

“Tengo meses para volver otra vez a ser la que fui antes de las lesiones y ganarme una plaza para Tokio”

Un nuevo obstáculo en su proceso de recuperación para el que tiró de imaginación realizando distintos ejercicios en casa. La plusmarquista nacional de 500 y 600 metros tanto al aire libre como en pista cubierta apunta que “al principio, para entrenar tonificación, tiré de imaginación y para hacer sentadillas y press de banca usé una mochila llena de libros. Pero, afortunadamente, la clínica con la que trabajo, Fisiosalud Élite de Peligros, me proporcionó unas pesas para hacer un trabajo más específico”. Sin embargo, no ha sido el único material que ha recibido pues gracias a la buena buena voluntad de Spazio Fitness Reebok de Jun le llevaron a casa “una bicicleta donde hago cardio con distintas intensidades para, como mínimo, mantenerme”, destaca.

Porque por mucho que realice sesiones de entrenamiento en casa, “no es lo mismo. Es evidente que estamos perdiendo calidad en todos los aspectos, tanto de entrenamiento como en el apartado físico y demás porque, al final, lo que yo hago es tratar de mantenerme pero yo no puedo hacer velocidad y hasta que no vuelva todo a la normalidad no podré trabajar esa faceta”.

Su experiencia en el mundo del atletismo hace que también realice tareas propias de fisioterapeutas y declara que “yo me doy automasajes, tengo un rulo y una máquina para descargar la musculatura y sigo la pauta que me indica mi fisioterapeuta de ejercicios específicos del pie para no volver a recaer en la fascitis, que ha sido la peor lesión que he tenido en mi carrera”. Y, pese a ello, no duda en señalar que “dentro de lo que cabe, los atletas podemos hacer cardio con cualquier cosa pero hay otros deportistas como los nadadores y los piragüistas que no sé cómo trabajan”.

Competición

Por lo que se refiere a la competición, apunta que “lo único que a día de hoy no se ha cancelado es el Europeo de finales de agosto que se debería disputar en Francia pero hay muchos atletas que no tienen mínima y tampoco la pueden lograr porque no se puede competir, por lo que lo normal es que se cancele”. En cualquier caso, cree que “el confinamiento da para pensar mucho pero también para comer más de la cuenta pero yo soy muy seria en ese sentido y tengo a mi nutricionista que me asesora”.