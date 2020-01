El Raca Granada busca dar la sorpresa ante el Barça CBS

Tras sumar dos derrotas en el presente año, el Raca Granada vuelve a viajar a tierras catalanas en busca de un triunfo que cambie la dinámica de las jugadores de Maribel Piñar en este 2020.

Las granadinas viajan hasta Barcelona para medirse al Barça CBS, conjunto que ocupa la quinta posición de la tabla en el Grupo II de la Liga Femenina 2. Las colegiales arrancan así la segunda vuelta ante un conjunto plagado de jugadoras que han sido internacionales por su país en categorías inferiores, desde la U17 a la U20.

Tiro exterior

Quizá por ello, la entrenadora del Raca considera que el Barça es un equipo que “está luchando por entrar en la fase de ascenso y es uno de los más fuertes de la categoría”. De las catalanas, Piñar destaca “su tiro exterior, pues tienen un alto porcentaje de lanzamiento de tres, el mejor casi de la liga”. Por ello espera que el Barça centre su juego “en sus exteriores, pero pese a no tener un juego interior potente en cuanto a físico, sus interiores cargan muy bien el rebote ofensivo y son jugadoras que también tienen muy buenos porcentajes de lanzamiento exterior”.

Para contrarrestar los puntos fuertes del cuadro culé, la entrenadora del Raca considera que sus jugadoras “tienen que controlar mucho su lanzamiento exterior, intentar disminuir su eficacia en la línea de tres, ser muy fuertes en nuestro juego interior y ser consistentes y sólidas en defensa”.

Estela Royo, duda

En cuanto a la plantilla, es seria duda Estela Royo. La alero sufrió un esguince en el tobillo derecho el pasado 8 de enero en el partido frente a ISE CB Almería, por lo que su participación en el encuentro volverá a ser duda hasta el último momento. De hecho, no pudo jugar en el partido de la pasada jornada contra Snatt’s Femení Sant Adrià. En ese sentido, Piñar manifiesta que “hemos estado entrenando con once jugadoras esta semana porque Estela aún no se ha recuperado de su lesión. No sabemos si vamos a poder contar con ella, pero el equipo ha trabajado intensamente pensando en el partido contra el Barça”.

Reforzado

El Barça CBS es un conjunto que nace la vinculación del FC Barcelona con el club Sant Feliu, que le aporta los equipos femeninos. La pasada temporada peleó por el ascenso en los play off y este año se ha reforzado para intentar dar el salto a Liga Femenina 1. El encuentro tendrá lugar este sábado a las 16:00 horas en el Palau Municipal d’esport Juan Carlos Navarro.