El Barcelona, campeón de la Copa del Rey tras remontar dieciséis puntos al Real Madrid

El FC Barcelona remontó dieciséis puntos al Real Madrid y se proclamó campeón de la Copa del Rey disputada en Granada en una final intensa en la que los azulgrana fueron de menos a más y aprovecharon su momento tras un horroroso primer cuarto. Supo tener paciencia y finalmente, con Mirotic y Jokubaitis como protagonistas, se alzó con el torneo que ha llenado de baloncesto la ciudad durante cuatro días.

Después de pasarle por encima en el último duelo de la Euroliga hace poco más de una semana, Pablo Laso tenía claro que para poder competir ante el Barça tenía que superar en intensidad a su rival. De ahí que pusiera en cancha un quinteto de inicio en el que el físico imperó. Y la jugada le salió bien al técnico madridista, que fue el claro dominador del choque en la primera mitad. Y lo fue ante un desconocido Barcelona, incapaz de jugar alegre y encontrar lanzamientos relativamente cómodos.

Irreconocible

Tal fue así que en los primeros diez minutos, en el que primaron las imprecisiones, a los culés les costó un mundo anotar. La primera canasta la logró Mirotic tras poco más de tres minutos de juego. Pero es que la crisis anotadora de su equipo se prolongó de tal manera que en más de siete minutos seguían siendo los dos puntos del hispano-montenegrino los que reflejaba el marcador. Un Barça irreconocible para desesperación de su técnico, Sarunas Jasikevicius, que no encontró soluciones con los jugadores de su banquillo. El lituano tuvo que solicitar tiempo muerto a 2:49 con un preocupante 11-2 en el marcador. Davies, con un tiro libre, cortó la sequía pero es que en nueve minutos intentaron tan sólo once lanzamientos encestando únicamente uno. El Real Madrid lo aprovechó y con un triple de Trey Thompkins alcanzó los 16 puntos de ventaja, que finalmente fueron catorce al término del primer cuarto.

Mucho tenía que mejorar el cuadro azulgrana si quería tener opciones de, al menos, meterse en el partido. No era normal ese nivel tan pobre de juego. De hecho, Kuric anotó el primer triple tras trece minutos, algo poco habitual. A cuentagotas, los catalanes fueron mejorando pero el Madrid seguía defendiendo con mucha intensidad y dejó a su rival con un paupérrimo 2 de 14 en tiros de dos. Los de ‘Saras’ necesitaban bajar de la barrera psicológica de los diez puntos, algo que no lograron al descanso, al que se fueron once abajo, que tal y como habían jugado se puede considerar un triunfo.

Pobres porcentajes

Y es que las estadísticas reflejaron su pobre primera mitad. Diez pérdidas de balón, un 33% en tiros de dos y un escasísimo 16% en triples dejaron claro que no era el día. Jasikevicius, que suele dar duras reprimendas a sus jugadores durante el duelo, a buen seguro que en el vestuario fue muy duro con sus pupilos ante el nivel de juego y acierto que ofrecieron.

Pero el segundo acto fue muy diferente. Dos canastas seguidas de Davies y Laprovittola fue el aviso de que los azulgrana no se iban a dar por perdidos. A ello contribuyó que Nikola Mirotic asumió la responsabilidad y con 2+1 acercó a seis a su equipo. Había partido. Deck hizo lo propio para los blancos y volvió a devolver la decena pero Mirotic decidió que ya estaba bien. Anotó cinco puntos seguidos y dejó a los de ‘Saras’ más cerca que nunca. Rudy no quiso ser menos pero en el intercambio de canastas la dinámica cambió. Mirotic cometió su tercera falta personal y desde el banquillo culé se hicieron ‘cambios de balonmano’ para protegerle, saliendo a jugar cuando se equipo atacaba y sentándose cuando defendía.

Jokubaitis, decisivo

Y en entonces apareció la perla lituana Rokas Jokubaitis, que fue aún más importante en la recta final. El ex del Zalguiris anotó un triple que acercó a cuatro puntos al Barça. No había estado nunca tan cerca desde el inicio, aunque finalmente fueron cinco puntos la desventaja que había que remontar en los últimos diez minutos. Sin embargo, la tónica y las sensaciones no eran las mismas tras los dos primeros parciales. Sanli, que estuvo muy serio, y un triple de Laprovittola empataron el choque con ocho minutos por jugar. Partido nuevo.

Y ahí el Barcelona no falló. Aprovechó su mayor fuerza mental y Calathes les puso por ventaja por primera vez en el duelo. Los de Laso no se dieron por vencidos y Hanga volvió a adelantar al Madrid. Fue la última vez. Era el momento de Rokas, de apellido Jokubaitis que anotó de tres y aprovechó dos 2+1 gracias a su especialidad, las penetraciones. Davies dejó en seis la máxima renta pero reaccionaron los blancos. Llull empató a 59 pero Deck falló una bandeja que pudo ser decisiva. Mirotic capturó el rebote y fue objeto de falta, tiros libres que no erró y que le dio prácticamente el título a Barça, el MVP del torneo que le fue entregado por Luis Milla, jugador del Granada CF, y que terminó llorando. Cuando regresó de la NBA lo hizo para ganar campeonatos y lo está haciendo. Se cerró así un espectáculo que Granada ha disfrutado con intensidad.