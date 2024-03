El Covirán Granada visita al Baskonia con la ilusión de dar la campanada

Con la tranquilidad que da contar con una victoria de margen con respecto a los puestos que otorgarían el descenso a la LEB Oro, el Covirán Granada visita este sábado (18:00 horas) al Baskonia en una de esas citas en las que dar la campanada puede suponer un paso de gigante hacia la permanencia en la Liga Endesa.

Los de Pablo Pin acuden al Fernando Buesa Arena conscientes de lo complicada que es la empresa ante todo un equipo de Euroliga, que jugó y venció el pasado jueves al EA7 Emporio Armani Milan, y que ha tenido poco margen de descanso aunque, como dice el técnico granadino, son rivales acostumbrados a jugar entre semana, con plantillas amplias y muchos recursos.

Mejora

Sin embargo, al igual que sucedió ante el Valencia Basket, los granadinos no viajan a Vitoria ya rendidos. Ni mucho menos. La mejora en su juego es evidente sobre todo tras la llegada de Elias Valtonen y Jacob Wiley que le ha dado un punto más en el apartado físico muy necesario en la ACB y más a la altura de la temporada en la que se está, a falta de diez jornadas para el final de la liga regular.

El técnico rojinegro no tiene bajas ni tendrá que hacer un descarte al no contar aún con Barton

El Covirán llega a la cita sin problemas físicos en su plantilla, lo que ha redundado en una buena semana de trabajo en la que el triunfo ante el Surne Bilbao Basket le ha dado ese margen de confianza y alegría que faltaba tras acumular cinco derrotas seguidas. El que no jugará será el reciente fichaje, el escolta norteamericano Will Barton, que tras aterrizar ayer en Granada y ser sometido al reconocimiento médico, se espera que ayude, y mucho, a los rojinegros a lograr el objetivo de quedarse una temporada más en la élite del baloncesto español.

Fuera de 'play off'

Al no contar con Barton, Pin no se verá obligado a hacer un descarte en su roster como sí lo tendrá que realizar cuando se incorpore a la ex el NBA. Por tanto, serán los mismos del pasado fin de semana los que busquen dar la sorpresa ante los de Dusko Ivanovic, que no están al mismo nivel de la pasada campaña en la que fueron uno de los que mejor baloncesto hizo pero que se terminaron hundiendo en los play off.

Los vitorianos, a día de hoy, se quedarían fuera de pelear por el título en la ACB, por lo que el choque es muy importante para ellos pero también lo fue el choque de Euroliga para intentar que su periplo europeo no termine antes de la cuenta. Y más teniendo presente que la próxima semana se jugará gran parte de sus opciones de entrar en play off con una doble jornada en la máxima competición continental ante Partizan y Zalgiris.

Potencial

El Baskonia es noveno en la Liga Endesa con un balance de trece victorias y once derrotas y a un triunfo de la octava plaza. Sin embargo el potencial del cuadro vasco, que prescindió de los servicios de Joan Peñarroya, es evidente. Antes de afrontar la pasada jornada acumulaba tres partidos perdidos consecutivos pero reaccionó venciendo al Barça (103-96) en una actuación estelar de Markus Howard, autor de 37 puntos que alcanzó su mejor marca anotadora como profesional en un partido con ocho triples anotados, eso sí, tras veintidós intentos.

En el conjunto vasco es duda el alero griego de 23 años Nikos Rogkavopoulos

Pero los de Ivanovic no son sólo Howard sino que cuentan con focos y registros muy numerosos que les convierten en uno de los mejores equipos de Europa. Codi Miller-McIntyre, Vanja Marinkovic, Chima Moneke o Matt Costello son algunos de sus mejores jugadores pero otras piezas como Tadas Sedekerskis, que capturó nueve rebotes ofensivos ante el Barcelona, o Khalifa Diop hacen un trabajo muy necesario para dar equilibrio.

En el Baskonia es duda el griego Nikos Rogkavopoulos por un proceso vírico pero los duelos en anotación entre Markus Howard y Kwan Cheatham, dos de los jugadores que más triples intentan en la competición, además de la pelea en la pintura entre Mail Kotsar y Jacob Wiley, convierten el choque en una cita imperdible para los aficionados granadinos.