Con buenas sensaciones

Alberto Amezcua tiene buenas sensaciones de cara a su participación en la prueba de los 20 kilómetros marcha del Campeonato de Europa atletismo que mañana comienzan en Berlín. El accitano tiene claro que a Alemania no es un viaje de placer porque sus intenciones son muy claras. "La idea es intentar luchar por las medallas", manifiesta el atleta, que recalca sus opciones al recordar que "en la Copa del Mundo de marcha fui el cuarto europeo".

El marchador granadino asegura que a pesar de que tras acabar el año pasado en el top 10 mundial, el comienzo de este 2018 "ha sido complicado porque entrenaba bien pero mi trabajo no terminaba de reflejarse en las carreras", pero añade que "desde la Copa del Mundo en China, el pasado mes de mayo, la verdad es que las sensaciones en los entrenamientos de cara a este Campeonato de Europa están siendo inmejorables". Al respecto, Amezcua asegura que "la preparación ha sido bastante mejor que cuando hice 1:19.46 el año pasado y esto es algo que me da mucha confianza".

He realizado una buena preparación ,mejor que el año pasado, y esto es algo que me da mucha confianza"El rendimiento de los atletas no van de acorde con los recursos; hay buenos resultados con poco apoyo"

Las opciones del accitano en Berlín se incrementan porque, según recuerda, "por el tema del dopaje algunos atletas rusos no podrán competir, incluido el subcampeón del mundo, con lo que nos quitamos de en medio a un rival directo". Amezcua insiste en que "voy a luchar al máximo y no descarto nada porque llevo unos entrenamientos que me dicen que puedo luchar por cualquiera de las tres medallas". No obstante, reconoce que su objetivo "tiene mucha dificultad porque la carrera será muy disputada y luego se tienen que dar varios condicionantes".

Respecto al equipo nacional de marcha que competirá en Berlín, formado además por Miguel Ángel López, Diego García y Álvaro Martín, Amezcua considera que "vamos a ser los grandes favoritos, junto al alemán Cristopher Linke y el inglés Tom Bosworth."

Según Amezcua, la expedición nacional que estará en Berlín cuenta con una generación "impresionante" liderada por Bruno Hortelano, de quien se deshace en elogios: "Ahora mismo es la cabeza visible del atletismo español". "Hay un elenco de atletas con un potencial enorme", subraya el accitano, que añade que España "va con aspiraciones serias de batir las quince medallas", que es el récord que tiene en unos Europeos. Es por esto que no oculta su optimismo: "En el medallero general podemos estar bastante arriba si se cumplen los pronósticos".

El hecho de que en la selección española estén cinco granadinos es un dato que Amezcua califica como "un hito". "Si no me falla la memoria esto nunca se ha dado, dice el marchador, que destaca que sus compañeros "están en un gran estado de forma".

La marcha y Guadix es un binomio inseparable en el atletismo nacional. Amezcua resalta la figura de Paquillo Fernández, con el que "compartí muchos entrenamientos cuando era joven". Además, hace hincapié de que a la Ciudad Episcopal acuden marchadores de otros países "por las condiciones que hay y por el grupo tan bueno que hay dirigido por Jacinto Garzón". También mira al futuro al señalar que en Guadix "se trabaja muy bien la cantera, como lo indica que contamos con doscientos niños en las escuelas deportivas". Para Amezcua es importante que todos los niños "tenga alguien visible en quien fijarse porque esto les motiva".

Sobre las dificultades que hay en España para los atletas, el marchador accitano tiene claro que "el rendimiento de los atletas no va de acorde con los recursos que tenemos y se ha visto que hay resultados muy buenos con poco apoyo". En un plano más cercano, Amezcua lamenta que "otras diputaciones están ayudando a sus atletas, algo que aquí no ocurre". Y concluye sin pelos en la legua: "Me gustaría que este mensaje llegara a lo políticos, que luego es bonito echarse la foto cuando se obtienen resultados. Para mí es muy triste contarle a otros compañeros que la Diputación de Granada no da nada de dinero".