El Ineos confirma el fichaje del granadino Carlos Rodríguez

El ciclista granadino Carlos Rodríguez, corredor del Kometa y considerado como una de las joyas de la cantera del ciclismo español, se ha convertido en nuevo fichaje del Ineos. Rodríguez, dos veces campeón de España contrarreloj, es un corredor completo que se adapta tanto a la montaña como a las pruebas cronometradas. En 2018 firmó victorias en la Copa de España, ganó la general de la Bizkaiko Itzulia y enseguida llamó la atención de los equipos más poderosos vistiendo el maillot de la Fundación Alberto Contador.

El compromiso de Carlos Rodríguez con la escuadra británica, donde militan Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas, es por cuatro años, pero el granadino hará compatible la actividad ciclista con la carrera universitaria de ingeniería y es que tan sólo cuenta con 18 años pero un futuro por delante esperanzador.

El sexitano declaró que “ser parte del Ineos es increíble. A los corredores jóvenes les está yendo muy bien en este equipo, están rodeados de las mejores personas y es la mejor opción para desarrollarme como ciclista. Tengo muchas ganas de aprender de los mejores ciclistas".

El ciclista español se considera un corredor “completo y consistente en diferentes disciplinas", pero subraya que le gustan "las carreras con montaña y las pruebas difíciles". “No me hago ilusiones pero es un gran paso a nivel profesional. El entrenamiento será más duro y las carreras mucho más rápidas. Creo que si trabajo duro, paso a paso, puedo progresar y adaptarme al World Tour. Ese es mi objetivo principal para las próximas temporadas y estoy en el mejor lugar para hacerlo", señaló.

Por su parte, el entrenador del equipo Ineos, Xabier Artetxe, quedó impresionado al seguir la trayectoria de Rodríguez. "Carlos ha logrado algunos resultados realmente buenos en las carreras españolas y en los últimos dos o tres años ha sido uno de los mejores ciclistas de su edad, si no el mejor", apunta. Artetxe afirma que el nuevo fichaje "comenzará desde cero, aprenderá todo y encontrará su lugar en el ciclismo profesional".

Por último, apunto que "creo que será un buen escalador en el futuro. Es un talento emocionante, un tipo brillante que hace un curso universitario de ingeniería. Es un enfoque importante para él mantener sus estudios y el ciclismo".

El conjunto del Ineos le dio la bienvenida al granadino de la siguiente manera:

