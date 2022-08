El granadino Carlos Rodríguez declara que "nunca había hecho una crono tan buena"

El ciclista granadino Carlos Rodríguez (Ineos) se mostró "muy contento" y "orgulloso" de la buena etapa que ha hizo este martes en Alicante, una crono llana de 30,9 kilómetros en la que fue cuarto, a un minuto y 22 segundos del ganador, el líder Remco Evenepoel.

"He tenido buenas sensaciones, he sido un poco conservador, no he entrado en la zona roja y creo que lo he hecho muy bien", dijo el sexitano de 21 años al terminar la contrarreloj.

"Un orgullo"

Para Rodríguez, "quedar tan cerca del campeón olímpico Primoz Roglic, que ha sido segundo a 48 segundos de Evenepoel, a medio minuto, es un orgullo".

"Nunca había hecho una crono tan buena", señaló en meta el de Almuñécar, que sigue cuarto en la general, ahora a 3.55 de Evenepoel y a 52 segundos del podio, que cierra un Mas al que ha superado por 29 segundos.

Duelo secundario

Carlos no valoró la ventaja que le sacó a Juan Ayuso, ya que considera "un duelo secundario" el de los dos jóvenes españoles y cree que en lo que tienen que centrarse ambos es en "intentar hacerlo lo mejor posible".