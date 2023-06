El ‘Desafío Vale’ llevará hasta Dúrcal el Circuito de Granada de Media Maratón

El Circuito Provincial Diputación de Granada de Media Maratón, competición de BTT que anteriormente ha celebrado carreras en Lanjarón, Fornes, Zafarraya, Alhendín y Purullena, celebrará este sábado en Dúrcal su ‘Desafío Vale’. La prueba dará comienzo a las 18:15 horas con la organización del CD Dr. Bike Granada.

La prueba partirá de la Barriada de Marchena, núcleo de población anejo al caso urbano de Dúrcal, para afrontar un recorrido de 42 kilómetros alrededor de 800 metros de desnivel positivo acumulado por los alrededores de esta localidad del Valle del Lecrín. Un reto exigente que concentrará a mitad de carrera su subidas de mayor nivel y dificultad, regresando al punto de inicio para dar por concluida la carrera.

Premios

Al término de esta media maratón, el club encargado de la organización entregará un trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría competitiva (cadete, júnior, sub 23, élite y máster 30-40-50-60), tanto masculinas como femeninas. Además podrán participar ciclistas con licencia no competitiva de cicloturista, quienes no optarán a premios ni clasificaciones.

La siguiente prueba será la ‘VIII Total Bike Campotéjar’ del domingo 25 de junio en dicha localidad.