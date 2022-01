Definidos los circuitos provinciales de esta temporada por la geografía de Granada

La provincia de Granada volverá a encontrarse en 2022 con el ciclismo de carretera en todas sus categorías. Tres serán los circuitos provinciales que esta temporada recorrerán distintos puntos de la geografía granadina: uno destinado a escuelas, otro para categorías cadete y júnior y el que engloba a las categorías comprendidas entre sub 23 y máster 60 (sub 23, élite y máster 30-40-50-60). Uno de los lugares de Andalucía con mayor tradición y arraigo ciclista volverá a demostrar su fortaleza tanto en las edades de iniciación y desarrollo como en el ciclismo máster.

El circuito destinado a escuelas tendrá doce pruebas puntuables, rindiendo visita a los municipios de Santa Fe (por tres veces), Churriana de la Vega, Armilla y Loja (por dos veces), además de Motril, Almuñécar y Otura.

Cadete y júnior

En el caso de cadete y júnior, con once pruebas para la categoría cadete y seis en el caso de categoría Júnior. Así Júnior rendirá visita a Castell de Ferro, La Mamola, Almuñécar, Loja, Caniles y Otura, mientras que cadete, además de estas seis junto a júnior, visitará Santa Fe, Almuñécar y Santa Fe (por dos veces) y Armilla.

Por último, en el circuito adulto, el que engloba desde sub 23 a máster 60, serán seis las pruebas para los ciclistas máster (Castell de Ferro, La Mamola, Escúzar, Almuñécar, Loja y Caniles) y cinco para sub 23 y élite, quienes no disputarán la de Escúzar.