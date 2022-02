El Barcelona no tiene piedad del Manresa

El FC Barcelona fue, de los ocho equipos que han disputado los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que se está disputando en Granada, el que mejores sensaciones dejó. Los azulgrana se impusieron con merecimiento y solvencia al Manresa (107-70), que comenzó muy bien pero que se fue apagando ante la mayor calidad de su rival. En el duelo más desequilibrado de todo el torneo, el potencial de los actuales líderes de la Euroliga quedó reflejado sobre todo en un tercer cuarto en el que demostró que, cuando quiere, es capaz de vencer sobradamente a cualquier rival como hizo hace poco ante el Real Madrid.

En una Copa en la que los humildes están poniendo en jaque a los equipos considerados favoritos, el Baxi no quiso ser la excepción. Y desde el primer minuto salió decidido a poner en problemas a un Barça al que ya venció en la competición liguera. Los cinco primeros minutos que realizó el que fuera técnico del extinto CB Granada, Pedro Martínez, fue excelente. Tras un primer triple de Sanli, los manresanos tiraron de su juego alegre para endosarle un espectacular parcial de 0-16 y lograr una renta de doce puntos que obligó a Sarunas Jasikevicius a pedir tiempo muerto.

Sequía

El técnico culé se desesperaba con sus jugadores, cuyo lenguaje corporal y gestos en la cancha no eran precisamente idóneos. Brandon Davies rompió la sequía culé pero Manresa siguió a lo suyo. Su estrella, Moneke, estaba bien vigilado pero aparecieron piezas como Sylvain Francisco o Bako, para mantener a su equipo por delante. Obviamente, los azulgrana tendrían que ir mejorando por momentos aunque sólo sea por su calidad. Y lo hicieron a cuentagotas pero no se fueron del choque. Manresa bajó en la segunda mitad del primer acto su poder anotador pero aún así, terminó anotando 26 puntos que le permitieron gozar de cuatro puntos de ventaja tras los primeros diez minutos de partido.

Pero el Barça ya estaba metido de lleno en el duelo y lo demostró en el segundo parcial. Gracias a cinco puntos consecutivos de Rolands Smits, volvió a mandar en el electrónico y, desde entonces, fue aumentando su renta. Con una gran facilidad para anotar y, sobre todo, su buena defensa, en un abrir y cerrar de ojos llegó a alcanzar los diez de ventaja pese a que Joe Thomasson y Francisco con su dinamismo opusieron resistencia.

Diez al descanso

Un parcial de 7-0 de los culés les llevó a alcanzar los siete de renta, que llegó a ser de once tras dos tiros libres del recuperado Álex Abrines. Finalmente, fueron los diez puntos con los que se llegó al descanso pero la sensación de que el Barcelona, a poco que se poner a jugar, era superior a su rival. El claro ejemplo fue Davies, que cada vez que recibía en el poste bajo sacaba algo positivo para su equipo. Los buenos porcentajes en el tiro del Baxi (66% en tiros de dos y 42% en triples) no les llegó para mandar en partido. Y es que el juego de equipo de los de Saras, que repartieron nada menos que doce asistencias en los dos primeros cuartos, reflejó la superioridad azulgrana.

Segunda mitad

Quedaba por ver en la segunda mitad si lo que había ocurrido en las tres citas anteriores de esta Copa se volvería a repetir. Todos los duelos se habían decantado en el último cuarto. Pero los de Jasikevicius no querían que eso ocurriera. Quieren revalidar el título que ya lograran en la pasada edición en Málaga y arrancaron en la reanudación decididos a sentenciar por la vía rápida.

El choque quedó resuelto en el tercer cuarto, por lo que sobraron los últimos diez minutos

Cinco puntos seguidos de Mirotic, que apenas había aparecido, junto a una canasta de Calathes en apenas dos minutos obligó a Pedro Martínez a parar el choque. Eran diecisiete los puntos que iba perdiendo su equipo, renta que alcanzó los 21 gracias a una recuperación y posterior mate de Exum, que se ha ganado su continuidad en el club barcelonés a base de trabajo y dos triples, el primero del encuentro de Laprovittola (64-44) y uno más de Mirotic.

Treinta puntos

El choque ya se había roto. Remontarle al actual subcampeón de Europa una veintena de puntos era casi misión imposible. Sobre todo porque no pareció tener un resquicio por el que poder hacerle daño. El hueco fue a más y superó la treinta de ventaja para alegría del casi millar de aficionados que, al margen de lanzar lindezas contra su eterno rival, disfrutó de lo lindo en las gradas del Palacio de Deportes.

A Manresa tan sólo le quedaba el orgullo de no despedirse con una mala imagen. Sobre todo porque cuando se celebró el sorteo del torneo, muchos apostaban por una mayor resistencia, pero no fue así. De hecho, se llegó a decir que era, de los cuartos de final, el duelo más igualado. Pero la Copa es especial y quedó demostrado. Pese a tener el duelo ganado, Saras no bajó ni un ápice su intensidad y con ello quería transmitirle a sus jugadores su personalidad.

Fiesta

Restaban diez minutos y la fiesta se pasó del parqué a la grada. Los aficionados azulgrana apostaron por animar al Tenerife, rival este sábado del Real Madrid en la primera semifinal. Incluso hubo un pequeño incidente con un aficionado madridista en la zona de los fieles del Barça que no pasó a mayores. Desde el banquillo del Barcelona se optó por dar minutos a los menos habituales, que Abrines tuviera minutos de calidad y así poder dar descanso a los más utilizados. En un torneo tan corto, saber gestionar los esfuerzos es clave.

El choque, sentenciado, dejó detalles en sus últimos con un Manresa que nunca bajó los brazos pero que se mostró incapaz de responder ante la superioridad de su contrincante, que llegó a los cien puntos a falta de dos minutos para el final del choque. Hoy tendrá una cita ante el UCAM en busca de una nueva final copera. Todos desean que sea ante el Madrid. Hasta la ACB.