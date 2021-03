Cuarenta horas después de terminar su partido ante el Real Canoe, el Covirán Granada volverá a jugar. Y lo hará, sin apenas poder descansar, ante el primer clasificado del Grupo B de la LEB Oro, el TAU Castelló. Si el pasado viernes el choque ante los madrileños, que se saldó con la quinta victoria consecutiva, no tenía trascendencia, el de este domingo sí que la tendrá. Y ya no sólo por el honor de terminar la primera fase de la temporada como líder, sino porque un triunfo ante los castellonenses le permitiría acceder a la segunda parte de la campaña con una victoria más a su favor.

El especial sistema de competición de este año en la segunda categoría del baloncesto español, hace que las victorias y las derrotas entre los cinco equipos que se clasifiquen para pelear por el ascenso se tengan en cuenta. No obstante, el número con el que accederán a la segunda fase no se conocerá hasta que Lleida dispute todos sus partidos. Los catalanes, que han sufrido los efectos del Covid-19 en su plantilla, tienen tres duelos pendientes y de sacarlos adelante podrían terminar con once triunfos metiendo la cabeza entre los cinco mejores.

Ganar por más de 5 puntos

Por tanto, lo principal es sacar el partido ante los de Toni Ten y, si puede ser, por más de cinco puntos mejor, porque eso supondría terminar la liga regular como primero. En la cita de la primera vuelta, y tras dos prórrogas, los levantinos se impusieron por 105-100 por lo que necesitan ganar de seis para ganarle el basket average.

Pardina sigue sin estar disponible y en función de cómo se desarrolle el choque, Fall podría saltar a la cancha

Pin quería ganar a Canoe y lo hizo pero sin Pardina o Fall. Tuvo que darle minutos a jugadores menos habituales como Bressan o Corpas. Sin embargo, ya podrá contar con dos efectivos más pues Edu Gatell y Moisés Andriassi podrán jugar y eso es un alivio para la rotación rojinegra, que ha tenido dos semanas muy intensas. Pardina sigue sin estar disponible y en función de cómo se desarrolle el choque, el pívot senegalés podría saltar a la cancha cada vez más recuperado de su esguince de tobillo. El viernes se visitó de corto pero no participó. Ahora llega la fase realmente importante y no tendría sentido forzarlo aunque él lo esté deseando.

Enfrente tendrá a un rival que llega sin uno de sus jugadores con más calidad y experiencia como es Matt Stainbrook, pero con un plantel de mucha calidad. Antes de caer de forma clara el pasado miércoles ante Palma, los de Ten sumaban tres victorias seguidas y únicamente han caído en cuatro ocasiones, en concreto ante Alicante, Lleida y Girona.

El perímetro

Por encima de todo, Castelló destaca por sus excelentes porcentajes en el tiro, en especial desde más allá de 6,75. Tiene nada menos que un 40,4% de acierto de lejos, el mejor del grupo. Precisamente, su juego de perímetro es uno de los aspectos que más preocupa al cuerpo técnico nazarí. De hecho, lo sufrieron en el enfrentamiento que tuvieron en diciembre donde Edu Durán, con un 7 de 11 en triples, y Alvarado con otros cinco más, masacraron el aro rojinegro. La tripleta exterior la completa Adala Moto. El camerunés aporta 12’2 puntos y captura 5’8 rebotes por choque.

Con público

Por segundo encuentro consecutivo, tercero de la temporada, el público podrá acudir a las gradas del Palacio de Deportes. Unos seguidores que quieren disfrutar de su equipo para llevarlo en volandas al liderato y que entre con plena confianza, seis victorias seguidas, y cargado de moral de cara a la fase determinante del curso.