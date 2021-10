El Covirán Granada recibe a Coruña, un viejo lobo conocido con piel de cordero

El duro arranque de temporada en la LEB Oro con tres encuentros en diez días llega este domingo a su fin con el duelo que el Covirán Granada debe afrontar ante el Leyma Coruña (19:00 horas). Los rojinegros vuelven a jugar en el Palacio de Deportes y lo hacen ante un viejo conocido al que eliminaron en las semifinales de la pasada campaña en una serie que dejó agotados a los pupilos de Pablo Pin. Finalmente no se ascendió, pero si algo aprendió el cuerpo técnico nazarí es que para aspirar a todo se requiere contar con jugadores muy físicos, como la plantilla que tenía el cuadro gallego, que finalmente no pudo acceder a la gran final. Pero el desgaste pasó factura y se notó en los dos últimos encuentros del pasado curso.

Hoy la situación ha cambiado, al menos en las dos primeras jornadas sobre todo para el cuadro coruñés. Mientras que para el Covirán su inicio no ha podido ser más positivo, con dos victorias en otros tantos partidos, más o menos brillantes, pero victorias al fin y al cabo, para los de Sergio García no ha sido la mejor puesta en escena. Aunque Pin le resta importancia, la realidad es que el casillero de triunfos de los gallegos está a cero, por lo que llegan a Granada necesitados para que no entren los nervios pese a que tan sólo se llevan diez días de competición.

Niang, duda

Mientras que el Covirán se impuso a Valladolid y Palma, el Leyma cayó en Cáceres y hace cinco días en casa ante Valladolid por tan sólo un punto (80-81). En ambos casos fueron duelos igualados que se decantaron en la recta final. Por ello, el técnico granadino no quiere confianzas ante un equipo llamado a estar en la zona alta y pelear por jugar play off. Sobre todo por su capacidad física y anotadora, por lo que una vez más la defensa y, sobre todo, el rebote serán claves. Precisamente este último aspecto es el que más le preocupa a Pin, que tendrá la duda de Mamadou Niang de cara a una cita que se volverá a perder Joan Pardina. El pívot senegalés se retiró con molestias en el gemelo en el encuentro disputado el pasado martes ante Palma pero ello no fue óbice para que en menos de 15 minutos capturara diez rebotes para sumar 15 de valoración. Intención de forzar no hay y más a principio de temporada, pero su presencia se antoja clave pues es el único center claro del Covirán.

En las filas coruñesas se encuentra Nick Ward, MVP de la segunda jornada

Al margen de las dos victorias que ya están en el zurrón, uno de los aspectos que más satisfecho está dejando al cuerpo técnico de la entidad son las pocas pérdidas de balón que en las dos primeras jornadas ha tenido. Una media de 7,5 que es muy indicativo de la concentración y la correcta circulación del balón en muchos momentos.

Enfrente, el Covirán se las verá con un rival que ha realizado una profunda renovación en su plantilla pues sólo mantiene a Javi Vega y Zach Monaghan con respecto al último curso. El equipo dirigido por Sergio García, que sigue en el cargo, ha firmado a jugadores de renombre como Mo Soluade, Ashley Hamilton, Johan Lofberg o Álex Hernández.

Pero hasta el momento el más determinante está siendo Nick Ward. El ala-pívot de 2,06 metros se ha convertido en una de las sensaciones de la competición. El pasado martes fue el MVP de la jornada gracias a sus 23 puntos, con un 10 de 19 en tiros de campo, 14 rebotes, una asistencia, otra recuperación, dos tapones y nueves faltas recibidas para un total de 32 puntos de valoración. Frenar su caudal ofensivo se antoja clave pues está promediando dobles dígitos en puntos y rebotes. La labor de David Iriarte y de Edu Gatell se prevé fundamental para desgastar a una de las sorpresas del inicio liguero.

Lucha en la dirección

Otra de las claves puede estar en el puesto de base. Lluís Costa, Christian Díaz y Germán Martínez se las tendrán que ver con una tripleta de jugadores de calidad como Álex Hernández, un viejo conocido que suele cuajar buenos partidos ante el Covirán, Zach Monaghan y Mo Soluade, un playmaker de 1,96, potente físicamente procedente de Breogán. Pero ademas, Lofberg y Kadre Gray son peligrosos en el perímetro.

Se espera una mejor entrada que el pasado martes en el Palacio de Deportes para alentar a un equipo que busca la tercera victoria seguida y seguir la estela de Estudiantes, Girona, Oviedo, Cáceres y Palencia, únicos conjuntos que lo han ganado todo hasta el momento.