El Covirán Granada ya ocupa un puesto de descenso a la LEB Oro tras el triunfo del Betis

El Covirán Granada ya está en puestos de descenso a LEB Oro. El conjunto de Pablo Pin ha dilapidado su renta de triunfos logrados principalmente en la primera vuelta y, a falta de cinco jornadas para el final de la temporada en la Liga Endesa, ocupa por primera vez en el curso uno de los dos puestos que condenan a la segunda categoría del baloncesto nacional.

Los rojinegros cayeron este fin de semana ante Bàsquet Girona y la victoria del Real Betis ante el Obraodoiro en tierras gallegas este domingo (67-82), les ha hecho igualarse en victorias y derrotas pero en el global entre puntos a favor y en contra, los granadinos salen perdiendo y eso les ha llevado a ser penúltimos.

De sí mismo

No obstante, el Covirán Granada depende de sí mismo para salvarse aunque la dinámica no es buena. Entre otros, se debe enfrentar al Betis en tierras hispalenses y, en función del resultado, ganaría, empataría o perdería el average particular. Pero dicho encuentro se celebrará en la penúltima jornada y antes, el cuadro granadino se debe enfrentar al Tenerife en el Palacio de Deportes, Obradoiro en Santiago de Compostela y Zaragoza en la instalación del Zaidín. Tras el choque en San Pablo ante los verdiblancos, la última fecha del calendario le enfrentará al Joventut de Badalona que puede ser clave en la permanencia...o no.