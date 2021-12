Estudiantes, una empresa difícil pero no imposible para el Covirán Granada

Con el mejor ambiente de la temporada y ante el mejor equipo de la categoría, el Covirán Granada busca esta tarde sorprender al líder de la competición. Al Palacio de Deportes llega el claro favorito para ascender a la ACB, el Movistar Estudiantes, que comienza a marcar distancias con sus perseguidores y que quiere alejar a los de Pablo Pin en tres victorias para consolidarse en el liderato.

El descenso del cuadro estudiantil ha dado más caché a la LEB Oro pero era evidente que, salvo una mala gestión, por plantilla y presupuesto estaba obligado a estar arriba como así ha sido desde el inicio del campeonato. Pero los inicios no fueron buenos para los de Jota Cuspinera, a los que les costó sacar adelante cuatro de sus seis primeras citas. Incluso, llegó a perder en la quinta fecha ante el Juaristi. Una derrota que sirvió para darse cuenta que la segunda categoría del baloncesto español no será un paseo. Desde entonces, acumula cinco victorias consecutivas, comienza a coger velocidad de crucero y llega a Granada con el objetivo de alcanzar la media docena de triunfos seguidos.

Con Ellisor

Pero los rojinegros, que acuden tras caer en Melilla el pasado domingo, no se lo quieren poner fácil. Dolidos por la actuación arbitral en tierras norteafricanas y con las ausencias una semana más de Christian Díaz y Joan Pardina, la mejor noticia para el cuerpo técnico nazarí es que podrá contar con James Ellisor. Eso supone tener una rotación más, algo que se echó en falta la pasada jornada. El norteamericano no pudo jugar al dar positivo en coronavirus pero tras ser sometido a una prueba PCR con resultado negativo, podrá ser de la partida para tranquilidad de Pin.

Todos los recursos serán pocos para frenar a un conjunto con una plantilla que, en algunos casos, tiene nivel de ACB y que demostró en la pretemporada en los dos duelos disputados entre ambos equipos. El bagaje de algunos de sus jugadores no debe asustar a un Covirán que sabe que si juega concentrado y mejora su capacidad reboteadora, algo que no será fácil ante el potencial físico del ‘Estu’, puede plantar cara a cualquier rival. Entre ellos destaca Javier Beirán, alero de 34 años que se proclamó campeón del Mundo con la Selección española en 2019. Además, el ex del CB Granada Nacho Martín o los veteranos Johnny Dee y Edwin Jackson lideran un conjunto con muchos registros, jugadores jóvenes de mucho talento y mucha envergadura en la zona.

A diferencia del Covirán, que cuenta con tres estiletes en pista delantera como son Lluís Costa, Thomas Bropleh y Pere Tomàs, Estudiantes no depende de un par de jugadores en ataque. Su máximo anotador es el base Lucas Faggiano pero el resto de jugadores aportan, y mucho, en todas las facetas del juego.

Guarismos

A nivel numérico, anota menos puntos que el Covirán, tiene peores porcentajes en tiros de dos y lanzamientos desde la línea de tiros libres, coge menos rebotes ofensivos y pierde más balones, pero tienen la mejor defensa de la competición. Y desde ahí ha ido creciendo a lo largo de las jornadas. En el Memorial José Enrique de la Cruz se pudo comprobar el potencial que tiene, pese a que hubo algunos componentes importantes como Edwin Jackson y Rubén Domínguez que no pudieron actuar por lesión.

Una de las claves puede estar en la defensa del perímetro y el rebote defensivo

Una de las claves del choque puede estar en la defensa del perímetro que hagan los de Pin. Y ahí Germán Martínez será una pieza fundamental. Sobre todo porque, a buen seguro, que los Arroyo, Faggiano, Dee o Jackson le dará mucho trabajo a él, a Costa, Bropleh y Ellisor. Además, y volverá a ser una de las preocupaciones de Pin, cerrar la zona y dominar el rebote defensivo se antoja fundamental para no conceder segundas opciones ante un equipo con el talento ofensivo de los madrileños.

Buen ambiente

El Palacio de Deportes, donde Estudiantes ganó una de sus tres Copas del Rey en la campaña 1991-1992 frente al CAI Zaragoza, acogerá el duelo más esperado del año con un gran ambiente en sus gradas. Un bonito choque que los más fieles desean que se repita la próxima temporada...pero en otra categoría.