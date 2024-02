El Covirán Granada regresará a la competición en Tenerife con Wiley como principal novedad

Tras dos semanas sin competición en la Liga Endesa debido a la celebración de la Copa del Rey disputada en Málaga y a las Ventanas FIBA en las que ha participado la Selección española, la ACB regresa este fin de semana y el Covirán Granada ya se encuentra preparando su próxima cita.

El conjunto de Pablo Pin disputó el pasado sábado un amistoso ante el Algeciras a puerta cerrada que solventó sin problemas y que sirvió para que la nueva incorporación rojinegra, el ala-pívot Jacob Wiley, fuera conociendo cómo juegan sus compañeros. Tras descansar el pasado domingo, el Covirán ha vuelto este lunes al trabajo y se ejercitará durante toda la semana por las mañanas en el Palacio de Deportes para preparar el enfrentamiento del próximo sábado ante el Lenovo Tenerife.

El choque en el Pabellón Santiago Martín, correspondiente a la vigésimo tercera de competición en la Liga Endesa, comenzará a las 20:45 horas (horario peninsular) en el que debutará Wiley en partido oficial. En el club granadino se está buscando un sustituto para Joe Thomasson pero han pasado algo más de dos semanas, el tiempo que el cuadro rojinegro ha estado sin competir, que habría venido perfecto para acelerar el proceso de adaptación del jugador que debe ser una de las principales referencias en la recta final de la Liga Endesa, a la que le restan doce partidos, seis en casa y seis fuera y de ellos, dos en la antepenúltima y penúltima jornada.

El duelo en tierras canarias no será nada fácil pero los de Pin tienen que cambiar ya su mala dinámica pues acumulan cuatro derrotas seguidas y esperan no alcanzar las cinco consecutivas que ha sido la peor serie en la presente temporada en el arranque el curso, en el que no logró la victoria en las cinco primeras jornadas. Cayó ante UCAM Murcia, Girona y Baskonia en el Palacio de Deportes y a domicilio frente al Joventut y Bilbao, serie que rompió con el estreno ante el Zaragoza.