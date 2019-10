Con el duelo de esta tarde ante Melilla, el Covirán Granada inicia su particular 'Tourmalet'. El conjunto de Pablo Pin deberá afrontar en apenas catorce días cuatro encuentros de máxima exigencia que determinarán en qué condiciones están los rojinegros para aspirar a algo más que meterse en play off. Los nazaríes encabezan la tabla clasificatoria, empatado con otros cinco equipos, eso sí, posición que parece que molesta al técnico granadino.

O al menos eso dejó caer en su comparecencia ante los medios de comunicación en la previa del duelo ante los norteafricanos. Porque a Pin, como a muchos entrenadores no sólo de baloncesto sino de otros deportes, le gusta la humildad, ir partido a partido y, sobre todo, no echarse encima más presión de la necesaria. Pero esto es deporte, y cuando a una instalación acuden 3.000 espectadores de media, quieren ver, conforme pasan las temporadas, algo más que lograr la permanencia año tras año. Eso le ocurrió al extinto CB Granada, que no apostó en su momento fuerte y terminó 'cansando' a su afición de luchar siempre por el mismo objetivo. Ir de tapado siempre gusta más, pero a la plantilla con la que cuenta el club presidido por Óscar Fernández-Arenas hay que pedirle esta temporada un pasito más. Y eso es lo que no gusta a los responsables técnicos. No sólo a Pin.

El rival

Sea como fuere, los rojinegros reciben este sábado a un conjunto que ha bajado su presupuesto con respecto a anteriores campañas y que ha empezado la competición con un balance de dos victorias y dos derrotas.

Pero el cuadro de Alejandro Alcoba, todo un experto en la categoría, es muy peligroso. Cuenta con hasta siete jugadores no nacidos en España, con un escolta anotador como Agada, que promedia 14’8 puntos por partido; un 2,16 como el alemán Philipp Hartwich o jugadores con calidad como el lituano Osvaldas Matulionis, que promedia diez puntos por partido y un 45% en triples.

Uclés

También forma parte de la plantilla de Alcoba Fede Uclés, que pasara por la cantera del CB Granada, y que la pasada campaña, con sus gestos cada vez que metía una canasta en el play off de ascenso con Palma, enervó a los aficionados del Covirán. Uclés está cuajando una buena temporada sobre todo a nivel reboteador, y es que casi captura cuatro rechaces en ataque. Precisamente, el rebote, será una de las claves del choque aunque en esta faceta, los rojinegros dominan en la LEB Oro. Junto a ello, imponer el ritmo de partido que más convenga será otro de los elementos a tener en cuenta para llevarse el triunfo.

Novedades

El conjunto norteafricano disputó la temporada pasada la Final Four para el ascenso a la ACB celebrada en Bilbao y es el decano de la categoría, por lo que no será un rival fácil. Pero tras las victoria ante el Real Canoe, los de Pin están demostrando que en el Palacio, y con su gente, se encuentran muy cómodos.

Además, vuelve David Iriarte, que a buen seguro que recibirá el cariño de los seguidores granadinos tras los malos momentos personales por lo que ha pasado las últimas dos semanas. La nota anecdótica de la cita será ver el enfrentamiento, un año más, de los hermanos Marín: Alo por bando local y Javi por parte visitante.