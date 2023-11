Pablo Pin: “Estamos mirando en el mercado un base y un pívot para reforzar al equipo”

La mala situación deportiva, unida al pobre rendimiento del base israelí Yiftach Ziv y la lesión de Evaldas Kairys, va a provocar que el Covirán Granada se vea obligado a acudir al mercado en busca de dos jugadores. Pablo Pin lo reconoció abiertamente en la rueda de prensa previa al duelo que su equipo jugará este domingo en el Palacio de Deportes ante el Andorra (12:30 horas).

El técnico granadino no quiso entrar en detalles respecto a Ziv, del que dijo que “estamos en conversaciones con él”, pero confirmó que “se está buscando un base”. Pero lo que nadie esperaba es que el pívot lituano cayera lesionado y se rompiera el ligamento de su tobillo izquierdo. Eso hará que la entidad se esté moviendo y es que “hay que ir al mercado y estamos mirando tanto un pívot como un base". No obstante, fue tajante al afirmar que “hay tomar la mejor decisión posible, tener paciencia y cabeza fría. Tenemos una oportunidad y hay que aprovecharla lo mejor posible pese a que no es fácil porque a esta altura de la temporada hay pocos pívots y bases”.

Pin, además de entrenador, es el director deportivo del club rojinegro y afirmó que “en cierta manera estoy tranquilo. No paramos de mirar y hablar con agentes y jugadores, pero tenemos que estar tranquilos para tomar la decisión correcta o, al menos, la que menos riesgo tenga".

Sobre la lesión de Kairys, manifestó que cuando se dobló el tobillo “se le hicieron unas pruebas médicas y tenía ciertas lesiones. Sin embargo, en las últimas horas, él dice que se encuentra bien. Las ganas están pudiendo al dolor y estamos evaluando con el fisio y el médico qué plazos se pueden marcar. La reacción de su tobillo no ha sido tan mala como parecía el primer día que todo indicaba que iba a ser más tiempo".

Nivel mental

Por lo que se refiere al estado anímico de su plantilla, aclaró que “las derrotas hacen mella y el equipo no está en su mejor momento a nivel mental”. El preparador granadino lo argumentó señalando que “vamos teniendo un punto de presión por la situación que nadie la quiere, pero por el equipo que somos, tenemos que saber movernos ahí. No podemos tener miedo a vivir la Liga Endesa porque es la que nos toca”. De ahí que les pidiera a sus pupilos “tener la cabeza fría y saber que queda mucho por jugar”.

Para hacer piña, el grupo de jugadores se reunieron recientemente auspiciados por Lluís Costa y David Iriarte. Al hilo, dijo que “ellos son los capitanes y ejercen muy bien como tales. Son los que tiran del carro en los momentos difíciles y los que intentan unir a la gente. La comida que hicieron sirve para poder comunicarse de otra forma, en otro entorno que no sea la pista, unirse y hacer equipo”. Porque si algo tiene claro es que será mejor afrontar la situación clasificatoria “unidos que separados. Separados no vamos a ninguna parte".

Por último, cuestionado por Joe Thomasson y su estilo de juego, aclaró que “es muy difícil jugar con la responsabilidad de generar siempre, para ti o para los demás, una jugada definitiva”. En concreto, matizó que “estamos intentando que entienda que, confiando en un paso más de los demás, él jugará mejor. Quiere devolver al equipo todo lo que estamos haciendo por él y su familia pero no tiene que ser a base de generarlo todo porque nadie gana solo”.