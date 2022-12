El Covirán Granada dice adiós a un año histórico en el que devolvió la élite a la ciudad

No ha terminado el año el Covirán Granada con las mejores sensaciones ni mucho menos, pero ello no debe oscurecer el éxito logrado en su décimo año de vida. Una década trabajando desde la base para devolver a Granada a la élite del baloncesto nacional. Los rojinegros no olvidarán 2022 en el que la afición granadina volvió a disfrutar de la ACB en el Palacio de Deportes.

La estabilidad es una de las características de un equipo que cuenta con el mismo entrenador desde su inicio y que logró arrebatarle el ascenso directo a la Liga Endesa al gran favorito de la pasada campaña en la LEB Oro, el Movistar Estudiantes. Veintiún encuentros de liga regular disputaron los de Pablo Pin desde el 1 de enero y tan sólo perdieron cinco, aunque el último, pese a competirlo, lo hicieron con el billete hacía la élite en el bolsillo en una semana repleta de actos y celebraciones.

La clave

El punto de inflexión de la temporada, en la que estuvieron siempre arriba, fue la derrota en la Copa Princesa frente a Estudiantes. Aquella cita, cuyo titulo cayó de bando madrileño, unió aún más a un equipo que ya de por sí contaba con un gran ambiente en sus filas. Una semana después de dicho duelo, el Covirán regresó al Wizink Center y se llevó un triunfo con aroma de ACB.

Restaban seis jornadas y los granadinos dependían de sí mismos para ascender. En los siguientes cinco partidos ganaron cuatro. Las ‘ayudas’ de Coruña y Palencia dejó en bandeja la opción de ascender por segundo año consecutivo. Y esta vez no fallaron. Ante un Palacio de Deportes a rebosar, los de Pin pasaron por encima del CB Almansa liderados por el granadino Germán Martínez, hoy cedido en Palencia. El choque duró dos cuartos, pues la segunda parte fue una auténtica fiesta y es el marcador así lo reflejó (102-60).

En la élite

Llegaron las lágrimas, los discursos y las celebraciones. Pero había que ponerse a trabajar para cumplir todos los requisitos de la ACB. Finalmente, la patronal de los clubes anunció el 20 de julio el ingreso del CD Granada por el Baloncesto, que es el nombre con el que quedó inscrito obligado tras una necesaria jugada legal.

Los compromisos contractuales, con cláusulas por ascenso, al margen de la capacidad económica de la entidad condicionaron una plantilla que mantuvo a la base. Se quedaron ocho jugadores y se incorporaron cinco fichajes: Luke Maye, Dejan Todorovic, Alex Renfroe, Cristiano Felicio y Prince Ali. El arranque fue espectacular con cinco victorias en ocho jornadas. Pero llegaron las lesiones y son ya cinco las derrotas seguidas. Toca fichar y, sobre todo, acertar.