Pablo Pin: "Ganar el partido al Surne Bilbao supondría dar un paso importante para la salvación"

Pablo Pin, técnico del Covirán Granada, reconoció en la rueda de prensa previa al choque de este domingo ante el Surne Bilbao (17:00 horas) que se trata de un partido “muy importante” porque los rojinegros se pondrían con siete victorias y respirar algo más en la tabla clasificatoria, pese que de las 23 jornadas que se llevan disputadas en la Liga Endesa, tan sólo en tres han estado en puestos de descenso.

Para el preparador granadino el posible cansancio del conjunto vasco no hará que se “despiste”. No obstante, tras señalar que “este tipo de equipos están acostumbrados a jugar doble competición”, sí tiene claro que Bilbao “no tiene 15 o 16 jugadores como otros equipos que juegan en Europa, los viajes van pesando y jugaron hace tres días en Polonia por lo que puede pesarle un poco”. En cualquier caso, apuntó que “no creo que piensen más en el partido europeo que tienen que remontar que en el nuestro porque son capaces de concentrarse y preparar los partidos en poco tiempo”.

Disponibilidad

Sobre su equipo, declaró que “espero tener a todos disponibles”, aunque desveló que David Kramer ha sufrido durante la semana una gastroenteritis pero confía en poder contar con él. Sobre Jonathan Rousselle, que no jugó en Tenerife por un problema muscular, indicó que “pese a estar casi una semana parado ya está entrenando y se siente bien, por lo que creo que estará bien para el partido”.

Lo que no ocultó fue la trascendencia del choque. “Ganar supondría ponerte con siete victorias y si Obradoiro pierde le sacaríamos un triunfo más el basket average”. En cualquier caso, manifestó que con su cuerpo técnico le ha echado un vistazo al calendario y “a todos nos quedan por jugar con uno o dos conjuntos de Euroliga, uno o dos de Eurocup, uno o dos de la BCL...Todas las semanas juegas contra un equipo que compite en Europa o contra uno que se juega la vida, por lo que de ganar sería un paso importante para quedarnos en la ACB”.

Más físicos

Para Pin, la llegada de Jacob Wiley y Elias Valtonen “ha hecho aumentar el nivel de otros jugadores”. Buena prueba de ello se vio ante el Lenovo Tenerife en el que por momentos puso en cancha un quinteto con Kramer de escolta, Cheatham de alero, Wiley de ‘cuatro’ y Malik Dime en la pintura. Al hilo, el entrenador del Covirán Granada resaltó que “Cheatham juega mejor de ‘4’ que de ‘3’ pero Kramer me gustó mucho de ‘2’. Probamos cosas porque necesitamos tener variedad y más opciones en la pista y eso, al final, significa más competitividad. Con Jacob y Elias somos muchísimo más físicos. Pero también me gustó el nivel de Lluís Costa o el de Germán Martínez además de ver un muy buen Malik Dime”. Por tanto, el objetivo debe ser “darle continuidad a eso. A mí Cheatham me gusta más de ‘4’, pero por si acaso lo probamos de ‘3’ aunque él dice que está disponible para cualquier posición y quien sabe si llega una lesión y tenemos que emplearlo en otro puesto que no es el suyo natural y donde más cómodo se encuentra”.

Por último, sobre Cristiano Felicio, que no llegó a los 14 minutos en pista en tierras canarias, declaró que “está entrenando bien, con bastante energía. Cuando se empareja con Malik o Jacob, si el juego está parado es más fácil pero en movimiento sufre más”. Y respecto a la afición, que quizá llene el Palacio de Deportes, dijo que “no se le puede pedir más, ahora nos toca a nosotros animarles y crear una gran atmósfera desde la primera acción”.