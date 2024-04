Así fue la actuación de los jugadores del Covirán Granada frente al Valencia Basket

La sorpresa en la previa del choque fue la no convocatoria de Will Barton, el ex de la NBA que se quedó sin vestir y sí lo hizo Germán Martínez que, finalmente, no contó con minutos al igual que David Iriarte, que fue homenajeado por los 200 partidos disputados con la elásticas rojinegra. Así fue el partido de los pupilos de Pablo Pin.

Lluís Costa

El base catalán ofreció grandes momentos en la dirección a los que sumó una buena aportación en ataque terminando con 15 puntos, tres rebotes, cuatro asistencias para 14 créditos de valoración.

Jonathan Rousselle

El galo no estuvo especialmente acertado y le costó mucho imponer el ritmo que más interesaba a su equipo. Sus números fueron muy pobre al igual que su rendimiento.

Christian Díaz

El canario estuvo en pista más de 18 minutos aprovechando que Barton fue descartado y que Germán Martínez no pisó la cancha. Lo intentó y fue el protagonista de varias de las acciones polémicas.

David Kramer

El germano alcanzó la docena de puntos pero gastó demasiados tiros sobre todo desde más allá de 6,75 anotando dos triples. En cualquier caso, es una pieza clave.

Pere Tomàs

Con menos de diez minutos en pista, el alero balear ayudó en defensa anotando un triple.

Elias Valtonen

El finés no estuvo acertado en los lanzamientos exteriores (0 de 4 en triples) pero ayudó en el rebote en los más de 23 minutos en los que estuvo en pista.

Kwan Cheatham

Una jornada más, fue el mejor de su equipo. Autor de 21 puntos y siete rebotes, tiene licencia para lanzar. Fue el único con lucidez en el primer cuarto. Terminó siendo el más valorado.

Jacob Wiley

Partido de trabajo oscuro del ala-pívot que además estuvo muy acertado en los lanzamientos de dos, seis anotados de otros tantos intentos, capturando además cuatro rebotes.

Cristiano Felicio

Ligera mejoría del pívot carioca que al que Pin, consciente de su potencial, le exige mucho más. Seis puntos y cinco capturas fueron sus guarismos.

Malik Dime

Esta vez sí, contó con minutos. Su intimidación se antoja fundamental y en ataque ayuda en los bloqueos y recogiendo los balones sueltos en la zona para anotar.