Cristiano Felicio: "Vengo al Covirán Granada a ganar y, si es posible, jugar 'play offs'"

Pablo Pin ya tiene a sus órdenes al que está llamado a ser la referencia del Covirán Granada en la pintura. Se trata del pívot Cristiano Felicio, que llegó el pasado sábado y que este lunes realizó su primer entrenamiento con el resto de la plantilla. El brasileño señaló en su puesta de largo que la “bienvenida ha sido bastante agradable. He podido hablar con alguno de mis compañeros y veo que todos tenemos el mismo objetivo en la cabeza y eso es muy positivo que tengamos las ideas tan claras”.

El center carioca declaró que “he podido ver un par de partidos de pretemporada pero aún no he hablado con Pablo Pin para definir mi rol en el Covirán Granada”. En cualquier caso dijo que “lo que me pidan será lo que haga”. Sobre su estado de forma, manifestó encontrarse “bien”. Y es que sufrió una lesión en el pie complicada. De hecho, reconoció que “no ha sido fácil la recuperación. He estado entre cuatro y cinco meses de rehabilitación y tras ponerme en forma, he jugado con equipo nacional de Brasil y tengo buenas sensaciones”.

Felicio tiene las ideas claras y afirmó que “vengo a ganar, jugar bien, ser competitivos y luchar y, si es posible, jugar play offs”. Una experiencia en España que ya tenía en mente desde la pasada campaña en la que jugó en Alemania. Al hilo, apuntó que “mis años en la NBA me dieron un gran bagaje y mi experiencia en Alemania la pasada temporada me fue bastante bien. Pero desde hace tiempo tenía claro que quería jugar en la ACB porque es la mejor liga de Europa. Cuando me vino la oportunidad tenía claro que quería enfrentarme a los mejores jugadores”.

Por último, sobre su participación con Brasil en la Copa América, reconoció que ha sido “una gran experiencia. Además, el equipo estaba bastante unido. Ya nos conocíamos de antes de otras competiciones. Jugamos en casa y hacerlo en Brasil con nuestra afición ha sido muy gratificante como en los Juegos Olímpicos”.