El CF Motril se lleva el derbi granadino tras vencer al Huétor Vega por 0-2

La Tercera RFEF comienza a coger velocidad de crucero y los equipos de la provincia no quieren descolgarse a las primeras de cambio. En la tercera fecha del calendario, el balance fue de dos victorias, otras tantas derrotas y un empate.

El derbi de la jornada se lo llevó el CF Motril, que se impuso en el Municipal Las Viñas por 0-2. Los motrileños siguen invictos pero no lo tuvieron fácil ante un Huétor Vega que avisó en un primer momento por medio de Kiko Carmona, lo que obligó a Miguel Prieto a realizar una gran parada para evitar el 0-1. Sin embargo, no pudo detener a los 18 minutos un disparo de Jordi que aprovechó un error defensivo de los locales.

Con ventaja en el marcador, los de Thierry trataron de lograr el empate en una segunda mitad con pocas ocasiones. Fue Niki, en el 63’, el que dejó el choque sentenciado tras una gran acción colectiva. Pese a intentarlo por todos los medios, los metropolitanos se fueron de vacío sumando la segunda derrota consecutiva en casa y por el mismo resultado, 0-2.

Cómodo triunfo

Por su parte, la Unión Deportiva Maracena no tuvo excesivos problemas para derrotar al Atlético Melilla del granadino Jorge Moreno. Los de Jesús Sierra vencieron por 3-1 aunque pudieron ganar por más tantos. Abrió el marcador Falín pasada la media hora de partido (34’) pero fue Neskes de penalti, en el 49’, el que dejó encarrilado el choque para los azulillos. Con una renta de dos tantos, la segunda parte fue más plácida y Julen González cerró la cuenta de los maraceneros, que vieron como Bilal en tiempo de descuento abrochó el marcador.

En el Miguel Moranto, el Huétor Tájar logró su primer punto del curso al empatar a cero con el Torreperogil. En un partido de ida y vuelta, los de Jesule no pudieron batir el arco del cuadro jienense pese a que gozaron de ocasiones claras como para haber anotado algún gol. Las más claras las tuvieron en la segunda mitad Javi Gadea y Esteban, pero no estuvieron acertados por lo que el marcador no se movió y terminó con reparto de puntos.

Partido de la jornada

Cerró la jornada un duelo más que atractivo que midió al Arenas de Armilla con el Real Jaén y que terminó con triunfo del cuadro del Santo Reino por 0-2. Los visitantes gozaron de un disparo al palo por medio de Óscar Lozano a los siete minutos en un primer aviso. Pero la respuesta de los granadinos fue de Fran Machado que estrelló el cuero en el larguero. Pero a diez minutos del descanso, Diego hizo el 0-1, un gol que hizo mucho daño y con ese resultado ambos equipos se fueron al descanso. En el segundo acto, el Arenas buscó el empate pero el gran trabajo defensivo de los jienenses lo impidió, hasta que en el minuto 88 Mario Martos dejó el choque finiquitado.