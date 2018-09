Las cuentas se saldan

Con menos pólvora que en el debut en Cartagonova, el Recreativo sufrió ayer la primera derrota de la temporada en su estreno como local en la Ciudad Deportiva del Granada CF frente al UCAM Murcia. Los jóvenes de Pedro Morilla conocieron la dureza de la categoría, plagada de equipos con experiencia y con la obligación de responder jornada tras jornada para luchar por el ascenso al fútbol profesional. Además, ayer el plus de motivación que presentaron tres jugadores del UCAM al ver el escudo del Granada en el pecho de los jugadores del Recreativo también contó. Migue García, Titi y Collantes fueron los mejores de los pimentoneros sobre el césped de la desconocida para ellos Ciudad Deportiva, eso que pasaron en distintas etapas por la cantera, en los casos de los dos primeros, y de la etapa del crecimiento hacia la Primera División del segundo.

Quizás el Recreativo mereció más en un partido al que nunca le perdió la cara a su rival, con más experiencia en la categoría pese a las bajas de veteranos como Antonio Amaya o Galas, llegados este verano para dar el salto de calidad que los sitúe en la zona alta; pero también perdonó en la primera mitad ocasiones que le podían haber adelantado en el partido y cambiar el guión visto. Pedro Munitis, técnico del UCAM, jugó sus cartas en la segunda mitad, lo que finalmente le hizo llevarse los tres puntos, introduciendo lo que le faltó en el primer acto: velocidad para acabar con la línea de tres centrales característica en los esquemas de Morilla en el primer filial rojiblanco. Titi y Collantes desarbolaron al 'Recre' a falta de media hora para el final, llegando el tanto visitante tras un rechace a la salida de un córner que se encontró Migue García en la frontal del área.

Fran Serrano y Héctor tuvieron la ocasión más clara para los rojiblancos en el 23'

Y eso que el Recreativo fue superior en los primeros 45 minutos. Con su estilo, eso sí, marcado por asegurar el aspecto defensivo con una línea de tres en defensa y dos medios centros pendientes de la generación de juego del rival. La presión en su propio campo y los continuos fallos en la línea de tres cuartos del ataque del UCAM le permitieron a los de Morilla salir rápido al contragolpe, sobre todo en banda zurda con Neva y la llegada desde atrás de Buil, quien generó las mejores ocasiones sobre la meta de Germán. De esta forma, Jean Carlos pisó el área por primera vez antes de los diez minutos de partido, pero al disparar se encontró con la intercepción de Gurdiel. Buil probó por primera vez a Germán al rematar ese mismo córner sin mayor fortuna.

Los visitantes apenas pisaron el área de Arnau con claridad. Luis Fernández, el más incisivo de los pimentoneros no encontró conexión con Onwu -algo que sí logró más tarde con Titi para desgracia del Recreativo- y en el centro del campo, pese a tener el mayor control del esférico, no conectaron una ocasión real de peligro. Por contra, los rojiblancos sí las tuvieron, pero ni Ontiveros -quien demostró falta de entendimiento con sus compañeros- ni Buil -con alguna opción de tiro no ejecutado al pisar el área por sorpresa desde atrás- consumaron para haber adelantado a los locales. La ocasión más clara, aunque sin remate entre los tres palos, llegó mediada la primera parte con una falta botada templada al área que no pudieron cabecear ni Fran Serrano, en el punto de penalti, ni Héctor en el segundo palo.

Las altas temperaturas que tuvieron que soportar los jugadores sobre el césped y los poco más de 200 aficionados que poblaron las gradas de la Ciudad Deportiva se dejaron notar a lo largo de la segunda mitad. Sobre todo en los rojiblancos, quienes se vieron revolucionados con la entrada al campo de los cambios de Munitis. Titi, nada más sustituir a Onwu en el 52', generó las oportunidades más claras para los visitantes, acabando prácticamente con las opciones del filial. En el primer balón que tocó al borde del área el ex del filial del Granada en la 13/14 dejó en el suelo a Eliseo y su disparo al palo largo no acabó donde quería, pero le cambió la cara a su equipo.

En el 62', Arnau intervino para atajar un mano a mano con Titi, quien pidió penalti al ser desestabilizado por uno de los centrales rojiblancos. Las ocasiones cayeron una y otra vez para el área del Recreativo. Luis Fernández se hartó de balón en una contra generada tras un córner mal botado por los de Morilla, pero el ariete no vio la entrada de Collantes por la banda zurda (67'). Cinco minutos más tarde, en la jugada previa al gol, Arnau salvó a su equipo en un doble remate de Titi y Collantes dentro del área, que acabó en córner. A la salida del lanzamiento desde la esquina por Collantes, Migue García -canterano rojiblanco en la 14/15- le robó los tres puntos a un Recreativo que mereció más, pero que terminó por echar de menos las oportunidades falladas en la primera mitad. Butzke, debutante ayer y con ficha en el colaborativo Huétor Vega, pudo empatar en el 94', pero pecó de juventud en un balón dividido en el área entre los centrales, que terminaron por despejar.

La derrota no cambia el sentido del trabajo desarrollado por la joven plantilla del Recreativo, que la próxima semana tendrá una nueva oportunidad ante su tercer rival murciano en la competición, un Jumilla con miras altas, pero a los que los rojiblancos tratarán de sorprender como ya hicieran en Cartagonova.

Arnau HH

A. Marín H

Héctor HH

Eliseo H

Butzke, 81' s.c.

Fran Serrano HH

Nacho Buil HH

V. Morillo, 59' HH

Jean Carlos HH

Rivas, 68' H

Andrés HH

Ontiveros H

Yael HH

Neva HHH

Germán H

Gurdiel H

Migue García HHH

Chema, 82' s.c.

J. Fernández HH

C. Moreno HH

Toni Arranz HH

Isi Ros H

Britos H

Onwu H

Titi, 52' HHH

L. Fernández HHH

Kilian HH

Collantes, 63' HH