David Valero: “Quiero ir a los Juegos Olímpicos por mis méritos y me he preparado para ello”

El ciclista granadino de bicicleta de montaña, David Valero, ya ha comenzado a competir de cara a encarar una temporada en la que llegar a los Juegos Olímpicos será su gran objetivo: "Quiero que sea por mis méritos de este año, no por lo que he logrado antes y me he preparado para eso", señala.

El medallista olímpico en Tokio es la gran referencia del ciclismo de montaña español y uno de los mejores especialistas del mundo, pese a un final de la pasada temporada que fue aciago para él. "La pretemporada ha sido larga y tranquila", explica el corredor bastetano, que ha subrayado que tiene "las pilas cargadas" y que ha dejado atrás de forma definitiva "un final de temporada en el que no salieron las cosas y en el que después comprobamos que había un problema vírico que ya he superado".

Valero recuerda los últimos meses de la pasada campaña con el sinsabor de que "quería estar bien pero veía que no podía y eso te genera dudas e incertidumbre, sobre todo porque no sabía qué pasaba" pero "el descansar me ayudó y ya tengo las sensaciones óptimas para empezar".

Valero, que lideró la clasificación mundial de su deporte casi un año, tiene a corto plazo el objetivo de ser uno de los veinte mejores", aunque "luego aspiro a más" afirma, pero "tampoco le he dado muchas vueltas, lo que quería era recuperar sensaciones y lo he logrado".

El corredor del BH no tiene asegurada, a día de hoy, su presencia en los Juegos Olímpicos "y por eso lo primero es hacer buenas carreras en la Copa del Mundo" para entrar en la lista de España "por méritos propios y por poder dar el máximo en esa carrera".

"Serían mis últimos Juegos y me hace mucha ilusión, pero además me motiva mucho el tratar de llegar con varios compañeros de equipo" ya que hay otros cuatro ciclistas del BH que tienen posibilidades (Jofre Cullell, Rocío del Alba García, Catriel Soto con Argentina y Raquel Queiros con Portugal) "y también me hace mucha ilusión tratar de ayudar a que ellos lleguen también".