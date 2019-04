Derrotas para los cuatro equipos granadinos en los cuartos de final

Los play off por el título femenino de Primera Nacional en su ronda de cuartos no han empezado de la mejor forma para los cuatro equipos granadinos, quienes cayeron en sus primeros compromisos. Presentación cedió (86-28) en la pista de Estepona, mientras que Domca Raca lo hizo frente a Unicaja Andalucía en Málaga por 103-37. Agustinos Fundación Manuela no pudo con el alto ritmo de Sevilla (70-42) y también cedió en su desplazamiento. El pasado miércoles, el GMASB perdió en casa frente a Maristas (64-73). La ronda se decidirá al mejor de tres partidos, citándose en dos semanas para los segundos encuentros.