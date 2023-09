Lluís Costa: "Las sensaciones son muy buenas pero hay que plasmarlas en la cancha"

Lluís Costa afronta su cuarta temporada en el Covirán Granada. Líder en la cancha y fuera de ella, es una de las voces más autorizadas del vestuario para analizar el inminente inicio de curso que arrancará este sábado ante el UCAM Murcia. El base de San Just Desvern se muestra ilusionado pero tiene claro que el objetivo del equipo de Pablo Pin no es otro que la permanencia.

¿Qué sensaciones tiene de cara a la nueva temporada?

Pues la verdad que muy buenas. Mantenemos el bloque nacional del año pasado y eso hace que los que vienen de fuera se adapten mejor. Los que quedamos de otros años ya sabemos lo que es Granada y cómo es el club, por lo que mantener una base hace que los que llegan de fuera se adapten más rápido. Además, hemos podido empezar desde el primer día con mucha intensidad los entrenamientos y eso nos va a ayudar muchísimo porque el año pasado, en pretemporada, por las lesiones y la tardanza en la llegada de jugadores hizo que no entrenáramos con tanto nivel. Por lo tanto, todas las sensaciones son muy buenas y a ver si conseguimos plasmarlas a partir de la primera jornada.

¿Qué diferencia ve con respecto a la plantilla del año pasado?

El año pasado teníamos una plantilla muy similar a la que logró el ascenso desde la LEB Oro. Veníamos con una dinámica muy positiva y los cuatro fichajes nos permitieron empezar la temporada de una manera espectacular, con cinco victorias en las ocho primeras jornadas. Pero después llegaron las lesiones. Todo el mundo al inicio nos daba por descendidos, incluso antes de empezar a jugar, y más viendo cómo había sido la pretemporada. Este año parece que hemos dado un pasito adelante en calidad, pero luego lo tenemos que demostrar. Creo que tenemos una plantilla un poco más larga y con más focos de anotación.

¿Se ha mejorado también a nivel físico?

Sí, hemos dado un paso adelante físicamente. Ahora podemos poner un quinteto de gente muy grande en pista. Estamos contentos e ilusionados con la plantilla que tenemos a todos los niveles.

¿Qué valoración hace personalmente de la pasada campaña?

Terminé muy contento. No empecé bien al romperme la mano en pretemporada, pero cuando me recuperé inicié a buen nivel la temporada aunque luego tuve altibajos como prácticamente todos los jugadores. A nivel global, estoy muy contento de cómo logramos el objetivo y, como base, ayudé a que el equipo se pudiera salvar y creo que di la cara en momentos importantes y eso es de lo que más orgulloso me siento. El balance general fue bueno. Este año espero dar un pasito más.

En su posición va a tener este año bastante competencia, aunque es evidente que cuenta con la confianza del entrenador. ¿Cómo valora este hecho?

La competencia siempre es buena y positiva. Creo que tenemos una plantilla larga, como en la LEB Oro, donde cualquiera podía jugar minutos de calidad. Eso hará que no nos podamos relajar en ningún momento de la temporada porque te hace estar en alerta. Aquí nadie tiene el puesto asegurado y si no estás al 100%, terminas en el banquillo.

A nivel de afición, la entidad cuenta con más de 6.000 abonados. En el último partido fue una locura lo que se vivió en el Palacio de Deportes. ¿Cómo ha vivido esa evolución?

Llegué hace cuatro años tras una temporada anterior mala. Comparando cómo estaba el pabellón entonces y cómo está ahora, es para sentirnos muy orgullosos del cambio que hemos logrado. Creo que la ciudad está súper ilusionada con el equipo tras el año pasado. La afición no nos abandonó cuando acumulamos diez derrotas seguidas y el culmen se vivió en el último partido, que fue una auténtica barbaridad. No lo voy a olvidar en la vida, se me pone la piel de gallina al recordarlo. La respuesta que han dado este año los abonados es otra locura y creo que no somos conscientes de la suerte que tenemos.

¿Cuál cree que es el punto fuerte de la actual plantilla?

Me recuerda un poco a la de la LEB Oro. Contamos con muchos focos de anotación. El año pasado nos costaba meter puntos y ahora creo que tenemos mucho más repertorio y creo que esa será una de nuestras armas. Por otro lado, hemos dado un paso adelante en lo físico que nos va a permitir subir líneas y defender más arriba, y espero que eso nos permita correr, que es como más cómodos nos sentimos.

¿Qué equipos cree que van a estar peleando por no descender?

Es muy difícil de saber. Este verano lo comentaba con Pedro Martínez. Hace dos años descendió Burgos y Andorra, algo que era impensable en la pretemporada. Eran equipos que habían ganado torneos europeos y realizado un gran papel a nivel continental. Por lo tanto, no se pueden hacer quinielas porque al final siempre hay sorpresas. Creo que seremos muchos los equipos que estemos ahí peleando por no descender, con el mismo objetivo, y aunque nosotros parece que hayamos dado un paso adelante, todos los rivales se han reforzado, por lo que será igual o más difícil que el año pasado lograr la permanencia.

A nivel profesional, terminan la temporada en mayo y vuelven a trabajar a mitad de agosto. ¿Cómo se prepara uno tras estar dos meses y medio relativamente parado?

La gente cree que tienes dos meses y medio de vacaciones pero no es así. Son vacaciones, sí, pero vacaciones relativas. Es verdad que aprovecho para desconectar porque desde mi punto de vista, es igual o más importante despejar la mente que descansar físicamente. Desde hace ya cinco o seis años trabajo con el mismo preparador físico y nos centramos mucho en la prevención de lesiones, pues años atrás había tenido problemas musculares. Ahora afortunadamente no las sufro y el verano es un momento perfecto para hacer un trabajo que durante la temporada no puedes hacer tanto. A lo largo del año no puedes hacer tantas pesas y ejercicios de prevención de lesiones. Eso hace que cuando estoy de vacaciones entrene cada día. Obviamente, en las vacaciones te vas con la familia, con la pareja o con los amigos y buscas escapadas, pero evidentemente nos tenemos que cuidar mucho porque es muy fácil perder la forma y muy difícil recuperarla.