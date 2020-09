¿Cuántos equipos granadinos han jugado en competiciones europeas? Estos son los otros EuroGranada

La ciudad está viviendo con euforia, nervios, pero sobre todo expectación, el estreno del Granada Club de Fútbol en competiciones europeas. Están siendo unas semanas que al aficionado rojiblanco no se le van a olvidar jamás, pase lo que pase incluso con el partido en Malmö, en la costa suroeste de Suecia. Nunca antes los seguidores rojiblancos van a dejar que la memoria no les recuerde estos días de sueños, ilusión, expectativa ante lo desconocido, y orgullo por ver pasear el escudo de sus amores y el nombre de la ciudad en la que habitan por Europa. Pero Granada ya ha lucido su bandera otra veces por el Viejo Continente. Que un equipo que juega aquí lo haya hecho también en competiciones continentales no es nuevo de esta época, ni propiedad exclusiva de los de Diego Martínez. Estos han sido los otros EuroGranada.

La ciudad y la provincia han estado presentes en 44 ocasiones en competiciones europeas desde el año 1981, cuando se produjo la primera vez de un equipo granadinos en torneos oficiales continentales. Esas 44 veces (sin contar con la del Granada CF de este año) suman 158 partidos en total en tres deportes diferentes: tenis de mesa, voleibol y baloncesto. ¿Y cuántos equipos han paseado el nombre de Granada por Europa? Pues siete equipos pertenecientes a cinco clubes diferentes (La General o CajaGranada, Ávila Rojas, Villa de La Zubia, Universidad de Granada y CB Granada). La amplísima mayoría de los partidos disputados por conjuntos granadinos en Europa son de tenis de mesa, con un global de 128, seguidos muy de lejos por los 22 del voleibol, los 8 del baloncesto, y los actuales 2 (que esta noche serán 3) del fútbol. Eso sí, si el Granada CF superara esta ronda y llegara a la fase de grupos, adelantaría a los del deporte de la canasta con 9, ya que el equipo se aseguraría 6 encuentros.

La dinastía de La General

Todo comenzó en la temporada 1981-1982. Apenas dos años después de adquirir el Estrella Dorada, el gran impulsor del tenis de mesa granadino, Juan García Collado, conseguía su primer título de Liga de tenis de mesa con el entonces llamado Caja de Ahorros General de Granada, más tarde rebautizado con el mítico nombre de Club La General TM, y accedió a la primera competición europea que jugaba un equipo granadino. Fue a la llamada Copa de Ferias, lo que era el segundo torneo continental en importancia y su rival, el Večernji List de Zagreb, que con los años sería uno de los rivales más habituales del equipo, enfrentándose hasta en nueve ocasiones.

La ciudad lo vivió con cierta expectación y la prensa daba la importancia que requería un momento histórico que se produjo el 21 de octubre de 1981 en el Pabellón de Fuentenueva, que ha sido la sede que más partidos europeos ha presenciado en la provincia de Granada. La bisoñez se notó y ante 500 espectadores La General perdió por 1-5. Tan solo un joven Roberto Casares, casi recién iniciado en su carrera deportiva, sumó un punto para los granadinos al ganar 2 sets a 0 a Zvonko Basaric. El resto fueron derrotas de Guillermo Gómez (1-2 contra Basaric y 0-2 frente a Damir Juric), de Casares ante Joszef Juhas (1-2) y de Ramón Díaz contra Juric (0-2) y Juhas (1-2).

El equipo fue eliminado puesto que las rondas eran a partido único, pero no tardó en llegar el primer triunfo. Justo al año siguiente y en la misma competición, los ahorristas eliminaban por 5-2 al Remich de Luxemburgo ante 1.500 personas en el pabellón de la Universidad. En la siguiente ronda de ese mismo año se produjo el primer desplazamiento fuera de Granada del equipo, donde perdió por un claro 5-1 frente al VGA SMUS francés, en un partido que se jugó en el suburbio parisino de Saint-Maur-des-Fossés.

La historia del La General de Tenis de Mesa fue enorme en Europa. Tan sólo dejó de participar en Europa en una temporada, la 1989-90 en la que lo hizo otro equipo granadino, el Ávila Rojas, que durante tres temporadas se convirtió en el gran rival de los ahorristas en la competición doméstica. El club disputó en cinco ocasiones la Copa de Feria y dio el salto a la Copa de Europa, la máxima competición, en la temporada 1986-87, cayendo en primera ronda ante el Trinité Sports de Niza. En toda su trayectoria fueron 12 temporadas en Copa de Europa donde alcanzó los cuartos de final en cuatro ocasiones, y en una las semifinales, donde perdió el 8 de enero de 2000 ante el Válcovny Plechu Frýdek-Místek de la República Checa por 4-3. Sin embargo, ese solo fue el principio de lo mejor.

Aquella semifinal valió para que La General se clasificara para la primera edición de la Champions League, en la que el club apostó fuerte, y más tras renombrarse CajaGranada en 2003. Los ahorristas, con Vladimir Choubine al frente, se midieron a los gigantes del continente: el Levallois francés, el Niederösterreich austriaco, y los alemanes del Liebherr Ochsenhausen y el Zugbrücke Grenzau.

Fueron temporadas en las que el club combinó participaciones en Champions y la Copa Nancy Evans, la segunda competición continental, cuyos mayores éxitos llegaron al alcanzar en tres ocasiones las semifinales de la Liga de Campeones de forma consecutiva entre 2006 y 2008. El Gönnern de Frankfurt y en Niederösterreich en dos ocasiones dejaron al CajaGranada sin poder alcanzar su gran sueño, la final de la Copa de Europa, la gran asignatura pendiente de un equipo que contó con figuras como He Zhi Wen, Robert Gardos, Zoran Primorac, Fan Guoliang, Chen Qi o Vladimir Samsonov, y que se enfrentó a mitos de este deporte como Jan-Ove Waldner o la gran bestia negra, Timo Boll. La crisis financiera Y la fusión de CajaGranada en BMN condenaron al club más laureado de Granada a la desaparición. En la 2010-2011, con un equipo sin profesionales y con canteranos, se cerraron sus participaciones europeas con la ETTU Cup siendo eliminados en primera ronda ante el Drumchapel de Glasgow y el Ponta do Pargo.

Y más tenis de mesa

En tenis de mesa también hubo otros dos equipos granadinos en competición europea. El CTM Ávila Rojas Granada disputó dos temporadas, una de ellas como campeón de Liga en la Copa de Europa, donde los Dvorak y Civantos llegaron a pasar dos rondas, y el único equipo de la provincia que ha viajado por el continente en competición oficial: el Villa de La Zubia. Es más, este club lo hizo tanto en categoría masculina como femenina. Los chicos lo hicieron en la temporada 1997-98 llegando a octavos de final, mientras que las chicas tuvieron más éxito: 3 participaciones y 13 partidos jugados, llegando a octavos de final también en la temporada 2004-2005 con Sara Ramírez, Li Yuan Yuan, Maribel Molina y Mireia Jurado.

La historia inacabada

El voleibol es el segundo deporte que más veces ha paseado el nombre de Granada, en concreto de su Universidad, por Europa. Tanto su equipo femenino como masculino, que vivió el golpe de la crisis financiera de 2008 y la todavía dolorosa decisión del entonces rector, Francisco González Lodeiro, de reducir drásticamente el presupuesto de la sección.

Los chicos, que para la temporada 2008-09 estaban clasificados para la Copa CEV, tuvieron que renunciar, y se quedaron con el amargo sabor que les dejó su única participación, justo la temporada anterior, en la Challenge Cup, donde perdieron los dos partidos por 3-0 ante el Isku Tampere Islandés.

El voley masculino fue la historia inacabada de los equipos granadinos en competiciones europeas, casi igual que el femenino, que buscaba en aquellos momentos revivir sus momentos de oro de finales de lo 90. Las chicas accedieron dos temporadas a la Recopa de Europa como subcampeonas de la Copa de la Reina, una a la Champions League, y otra la Copa CEV, el equivalente a la UEFA que ahora juega el Granada.

En su primera participación, en la temporada 1997-98, el equipo universitario solo ganó un partido (al Beşiktaş) de 7 jugados en la fase de grupos, donde les tocó el Cannes, el Artmedia Bratislava, el CJD Berlín, el Khimvolokno Cherkasy, el AMVJ Amstelveen-Versatel y el Dacia Pitești.

En la temporada siguiente la aventura fue más corta, cayendo en la fase previa, algo de lo que se desquitaron al jugar nada menos que la Champions en la 2000-2001. Panathinaïkós, Eczacıbaşı de Estambul y Münster pasaron por el Palacio de Deportes dejando do victorias, una fuera frente a las alemanas, y otra en casa ante las griegas. Insuficiente para pasar de fase. La última presencia del Universidad femenino en Europa fue en la Copa CEV el curso 2001-2002, donde al fin lograron pasar de la fase de grupos para caer ante el La Rochette francés en octavos de final.

El basket, de rebote

La única participación hasta la fecha de un equipo granadino en competiciones europeas en un deporte mayoritario como el baloncesto la puso el extinto CB Granada. Aunque lo hizo de forma muy particular: gracias a un ascenso a la Liga ACB. El equipo logró ganar la Liga EBA en el año 1996 pero el derecho a jugar en la máxima categoría nacional conllevó la compra de plaza del Salamanca, que ese mismo año se había clasificado para jugar la Copa Korac, la tercera competición continental tras la Copa de Europa y la Recopa.

Así que el reto de la temporada 96-97 se afrontó con la mayor de las ilusiones en el club y una ciudad que volvía a vibrar con el baloncesto tras los años del Oximesa y el Puleva. La Junta de Andalucía esponsorizó al equipo, que se conoció como Turismo Andaluz mientras que en España era el Covirán. Dirigidos por José Alberto Pesquera y con figuras míticas como Frankie King, Richard Scott, Wayne Tinkle, Michi Rivera, Rafa Talaverón o Alfredo Fabón, el CB Granada cosechó una gran fase de grupo venciendo cuatro partidos y perdiendo dos.

Sus rivales fueron el Kalev estonio, el Albacomp-SZÜV húngaro, y el Steiner Bayreuth alemán, al que ganó en el último partido con un buzzer beater de Frankie King con el que se logró el pase a dieciseisavos. Allí, la Virtus de Roma no tuvo piedad (95-64), pese a que en el Palacio se ganó 88-70.

El club luego se pasó años en ACB sin lograr clasificarse para Europa por ninguna vía hasta desaparecer.