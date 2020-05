Esther González: "Me encantaría jugar en el Granada CF pero ahora mismo no sé cuando"

Conocida ya la decisión de la Federación Española de Fútbol de dar por concluida la temporada en el fútbol femenino, la granadina Esther González sigue preparándose durante el Estado de Alarma aunque siendo consciente que ya no habrá competición hasta la próxima campaña. La oscense, que ha jugado este año en el Levante tras seis años en el Atlético de Madrid, ha aprovechado el tiempo durante el confinamiento y reconoce que “se me ha pasado rapidísimo y al final me ha venido hasta bien, dentro de lo que cabe”.

Y es que la jugadora nacida en Huéscar, a nivel deportivo, ha hecho doble sesión de entrenamientos, y a nivel académico ha estado estudiando su carrera de fisioterapeuta. Pero, además, ha adelantado “muchas otras cosas que tenía pendientes así que hay que verle el lado positivo a esta situación que nos ha tocado vivir”. Pero eso sí, tiene claro que es “una privilegiada porque hay mucha gente que no ha tenido la misma suerte que yo, que afortunadamente no he sufrido ningún caso por coronavirus en mi entorno personal y familiar”.

Un sueño

Sí que le hubiera gustado vivir el confinamiento junto a su familia pues “me fui con 16 años a intentar cumplir un sueño y ya llevo once fuera de casa, donde vuelvo una semana en Navidad y tres en verano y es muy poquito tiempo para lo que me gustaría”. Y no pudo regresar a Huéscar porque cuando se estableció el Estado de Alarma, ralata que “el club nos hizo firmar un documento por el que aceptábamos quedarnos en casa y, de hecho, ninguna jugadora se ha podido mover de nuestras residencias”.

“Antes éramos invisibles y ahora tenemos más recursos en todos los aspectos y eso al final se nota”

Tras conocer que la temporada en la Liga Iberdrola no se retomará, la actual jugadora del Levante tenía claro que “los chicos era evidente que iban a jugar porque los clubes tienen una serie de intereses económicos, y si quieren mantener ese nivel, tienen que volver a competir”. Pero es consciente de que el fútbol femenino “no cuenta con ese dinero, hay que ser realistas”.

Pero eso no quita que valore positivamente la evolución de su deporte en los últimos años. “Ha habido una evolución increíble a todos los niveles” declara. Y lo dice una jugadora con experiencia que lo ha podido vivir en los dos últimos equipos en los que ha estado. “Todo es más profesional” apunta, “ahora tenemos un equipo de personas a nuestro alrededor que no existía cuando yo empezaba, que me tenía que llevar a la ropa de entrenamiento para lavarla en casa. Afortunadamente, eso ya no ocurre”.

Además, valora la importancia que se le da al fútbol femenino en las redes sociales donde “antes éramos invisibles. Tenemos muchos más recursos en todos los aspectos y eso al final se nota”. Un progreso que queda reflejado con un claro ejemplo: “Antes, ver jugar a una niña al fútbol era como algo raro. Pero ahora pueden llegar a tener referentes femeninos. Me ha pillado esas dos etapas y he vivido en primera persona lo que fue y lo que es a día de hoy”. De ahí que considere que “la incorporación del Real Madrid va a ser muy importante porque todos los equipos van a tener que apostar más ya que viene muy fuerte y ese es el objetivo, que crezca el fútbol femenino”.

Su campus

Entre los asuntos que ha gestionado durante el confinamiento ha sido la organización de su campus, que suele realizar en julio en Huéscar. En ese sentido, es realista y entiende que “no se pueda realizar porque ahora mismo lo primero es controlar el virus”. Sin embargo, por lo que pudiera pasar, ha ocupado parte de su tiempo en una tercera edición en la que tiene “mucha ilusión porque en las dos ediciones anteriores se ha incrementado el número de niños que han acudido”.

“Antes, ver jugar a una niña al fútbol era como algo raro pero ahora pueden llegar a tener referentes femeninos"

Por lo que se refiere al futuro tras un primer año de “adaptación” en el Levante, donde el objetivo era “meterse en Champions pero teníamos un equipo totalmente nuevo”, no oculta que “me encantaría jugar en el Granada CF, pero no sé cuando”. Porque de cara a la próxima campaña, Esther tiene otros objetivos como “acudir a la Eurocopa, pero en algún momento sí que me encantaría jugar en mi tierra, ver cómo se vive allí el fútbol y que la gente me conozca más de cerca”.

Entrenadora

Sin embargo, no descarta nada pues “cuando tenía 14 años ya estuve entrenando con el Granada CF. Vivía en Huéscar, era muy joven y hasta que no me trasladara a estudiar allí no era posible”. Incluso mira al futuro y manifiesta que “el día que me retire del fútbol me gustaría ser entrenadora y quien sabe, quizá no sea jugadora pero sí pueda entrenar al Granada CF en un futuro”, por lo que es tajante al afirmar que “me gustaría vivir esa experiencia en Granada”.

"En la final de Copa del año pasado había mucha gente de Huéscar, toda mi familia estaba en la grada y encima marqué un gol”

Sobre todo porque una de sus mejores experiencias la vivió hace poco menos de un año con la disputa de la final de la Copa de la Reina en el Nuevo Estadio de Los Cármenes: “El campo estaba lleno, jugué una final con mucha gente de Huéscar, toda mi familia estaba en la grada y encima marqué un gol”. De ahí que tenga claro que “ojalá pueda vivirlo de cerca y repetir eso más veces”.

El futuro

Por último, su intención cuando deje el fútbol será “vivir en Madrid porque es lo que más conozco y donde creo que hay más salida laboral en el ámbito en el que yo me muevo, sea para trabajar o entrenar”. No obstante, Granada y ‘su’ Huéscar siempre está en su corazón.