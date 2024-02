El Granada CF tampoco es capaz de ganarle al último clasificado y empata con el Almería

El Granada CF no fue capaz de vencer al Almería, que sigue sin ganar en liga, con el que empató a uno en un mal encuentro en el que ambos contendientes demostraron su mala situación en la tabla. Un punto que sirve de poco en la pelea por evitar el descenso y en el que los rojiblancos fueron incapaces de dominar el partido en ningún momento.

Como horrorosa se puede calificar la primera parte que cuajaron los jugadores rojiblancos. Sobrepasados por la importancia del choque ante el colista, los de Alexander Medina estuvieron casi siempre a merced de los visitantes que, sin hacer nada del otro mundo, se fueron al descanso venciendo por 0-1 pero pudo ser peor.

Ocasión clara

Y eso que no comenzaron mal pues a los siete minutos, Myrto Uzuni tuvo una gran ocasión al plantarse solo ante Luís Maximiano, su excompañero, quien en el mano a mano le sacó el cuero tras llegar presionado por un par de defensores almerienses. Pero fue un espejismo porque a partir de ahí, los que mandaron y gozaron de las mejores ocasiones fueron los de Gaizka Garitano.

Sobre todo porque a los nueve minutos se pusieron por delante. Una mala entrega de Hongla en la salida del balón desde atrás permitió a Arribas recuperar el esférico y ceder a Marc Pubill, que batió con un buen disparo a Augusto Batalla. Un día más y van 24 jornadas, tocaba remontar. Y ya se sabe que eso no se le da especialmente bien al Granada CF y más jugándose lo que se jugaba, que no era otra cosa que soñar con el milagro de la permanencia.

Los rojiblancos recortan un punto con respecto a la salvación pero pierden una gran oportunidad

La cosa pudo ir a peor si el VAR no llega a echar una mano con un fuera de juego que evitó que el remate de Embarba, a los 12’, no subiera al marcador. Los de Medina eran una banda. Ahogados a la hora de salir jugando por la presión a Hongla y Sergio Ruiz, sin ideas y con Gonzalo Villar escorado a la banda izquierda que obviamente no es si sitio, el mal arranque generó muchas críticas en la grada que respondió como en las grandes citas llenando el Estadio Nuevo Los Cármenes en un intento por intentar cambiar la mala dinámica de su equipo.

Poco peligro

Pero no hubo forma. A Arribas se le anuló otro tanto por fuera de juego previo del Choco Lozano. Y es que los locales apenas se acercaron a las inmediaciones de Maximiano, que volvió a Granada y que tuvo muy poco trabajo en el primer acto. De los escasos acercamientos del Granada CF destacó un remate desde la frontal de Hongla que tocó en un defensor rival en dirección al córner. Tras el saque de esquina, Miguel Rubio remató de cabeza a las manos del guardameta luso.

Uzuni lo intentó de falta directa pero su chut se fue por encima del larguero. El ‘Cacique’ decidió mover ficha y a los 33 minutos sentó a Gonzalo Villar para dar entrada a Maouassa que, en teoría, iba a jugar por delante de Neva pero se le vio mucho en la zona de la media punta que abriendo el campo. El galo fue el encargado de ejecutar las acciones a balón parado y en un semicórner, Piatkowski remató de cabeza a las manos de ‘Maxi’. Fue la última vez que se vieron a los rojiblancos merodeando las inmediaciones del área almeriense en el primer acto.

De ahí al descanso, las dudas a la hora de mover el balón y la lentitud en las transiciones fue la tónica ante un rival que pudo hacer el 0-2 justo antes del descanso tras un saque de esquina que remató Édgar arriba. Había que mejorar mucho en la segunda parte para darle la vuelta al choque.

El técnico uruguayo del Granada CF dejó en la caseta tras el descanso a Melendo para dar entrada a Lucas Boyé, que entró finalmente en la convocatoria pese a sus problemas en el gemelo. Había que jugárselo el todo por el todo. No quedaba otra. Y la actitud, al menos a nivel ofensivo, fue muy diferente en el inicio del segundo tiempo. Hongla y Maouassa, en apenas cinco minutos, gozaron de dos ocasiones claras para haber empatado el choque. El camerunés de cabeza y el francés con un remate con su pierna buena que se fue muy arriba.

Otra actitud

En el 56’, Pellistri pudo establecer la igualada pero un defensor visitante sacó metió la pierna sobre la misma línea de fondo. Fueron quince primeros minutos en los que el Granada CF encerró en su campo a su rival pero no terminó de concretar las ocasiones que tuvo. El Almería, por su parte, dio un paso atrás buscando sorprender a la contra para sentenciar el envite, como la que tuvo en el 62’ Lozano a centro de Arribas.

Los cambios frenaron el ritmo del encuentro para beneficio de los de Garitano, aunque los de Medina lo siguieron intentando con sus escasas armas. Pellistri, en el 65’, tuvo una nueva oportunidad de empatar pero remató fuera con su pierna mala, la izquierda. La respuesta la dio Embarba con una falta que atajó sin problemas Batalla.

El empate

El choque pareció entrar en una fase en la que el cansancio comenzó a hacer acto de presencia, pero un gran pase en profundidad de Gumbau a Uzuni dejó al albanés solo ante Maximiano quien, esta vez, no falló ante el arquero portugués. El Estadio de Los Cármenes estalló y cantó el “sí se puede”. Con la grada encendida, Maouassa cayó en el área derribado por Marc Pubill, que lo desequilibró golpeando su rodilla en la cadera del ex del Lens cuando iba a rematar con la derecha. Gil Manzano pitó en un primer momento penalti pero el VAR lo revisó, le avisó y terminó por anularlo. Una nueva interpretación más que no termina ser favorable para los granadinistas.

Fue un palo del que le costó rehacerse a los del ‘Cacique’ que, pese a contar con nueve minutos de descuento, no fueron capaces de marcar un tanto que le habría dado algo de esperanza, aunque las sensaciones fueron muy diferentes a las ofrecidas ante el FC Barcelona. La renta con el descenso se acortó un punto pero si no se le ganó al último clasificado de la tabla clasificatoria, que tuvo un par de claras ocasiones en la recta final, ¿a quién se le va a ganar?