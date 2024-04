La granadina María Pérez, elegida la mejor atleta española de 2023

Los marchadores Álvaro Martín y María Pérez, campeones del mundo de 20 y 35 kilómetros en Budapest el pasado año, fueron galardonados este sábado en la sede del Comité Olímpico Español con los premios a los mejores atletas de 2023 que concede la Real Federación Española de Atletismo.

Álvaro Martín y María Pérez completaron un 2023 para enmarcar con dos medallas de oro en los Mundiales de Budapest, en los que firmaron una actuación sensacional impulsando el liderazgo español de la marcha a nivel internacional.

A las órdenes de José Antonio Carrillo, elegido mejor entrenador de 2023 junto con Jacinto Garzón, técnico de María Pérez, el marchador extremeño fue acumulando el pasado año éxito tras éxito. Primero en los nacionales de Cieza (35 km marcha), después en Córdoba (20 km marcha) y por último en los absolutos de Torrent (10.000 metros). Además batió en Budapest el récord de España de 35 km con 2h24:30.

"Mi entrenador tiene un sueño muy bonito pero ahora no es un sueño, es un objetivo el de los Juegos. Llegamos en un gran estado de forma. No puedo decir que vaya a conseguir la medalla yo sino que espero sea de la marcha española. Hicimos tres cuartos puestos en Tokio 2020. Agachamos la cabeza un poco vergonzosos porque fueron tres tiros al palo pero no gol. Ahora intentaremos volver a casa orgullosos. Pelearé en París como si fueran los últimos Juegos", dijo Álvaro Martín, al recoger su premio.

María Pérez, por su parte, resurgió en 2023 tras un 2022 que fue malo con las descalificaciones en el Mundial de Eugene y el Europeo de Múnich. La pupila de Jacinto Garzón cambió la técnica y ofreció su mejor versión desde la primera competición, comenzando con su récord de España en 20 km marcha en el nacional de Córdoba (1h25:30 líder mundial del año) y después en la Copa de Europa de Podebrady con una espectacular victoria con récord del mundo en 35 km marcha (2h37:15). El año lo remató con dos soberbias actuaciones en el Mundial de Budapest, primero en 20 km marcha y después en 35 km marcha.

"Si hace tres meses me dicen que iba a estar tan bien como estoy, porque lo que pasé bastante mal con la lesión, lo hubiese firmado. Gracias a Miguel Ángel Cos que ha trabajado conmigo desde Budapest y a mucho ángel de la guarda puedo preparar esos Juegos que serán diferentes a los de Tokio. Trabajo día a día para llegar en forma", confesó María Pérez.

Excepto en el Gran Premio Los Cantones de A Coruña, ganó en todas las carreras que realizó (11 en diferentes distancias) ganando todos y cada uno de los Campeonatos de España (Cieza, Córdoba y Torrent).

"El atletismo español es marca de España. Tenemos que seguir trabajando unidos con el amor y la pasión que nos une por este deporte. Tenemos grandes retos que superar en el futuro", dijo durante su discurso el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, que destacó el reconocimiento que su deporte tiene "a nivel internacional".

"Somos tan reconocidos que por segundo año consecutivo somo la primera federación europea que está nominada a mejor federación a nivel mundial. Viva el atletismo español", subrayó.

La ministra de Sanidad, Mónica García, acudió a la gala para apoyar al atletismo español en calidad de "ministra, médica y atleta".

"Los valores que transmite el atletismo los intento llevar en mi día a día. El atletismo y el deporte nos ayudan a afrontar los malos momentos de la vida. Espero que podamos hacer del deporte un generador de salud", apuntó.

Durante la gala también se hizo mención a los diferentes récords de España batidos en 2023.

Los de aire libre fueron de Mario García Romo (milla), Paula Herrero (10km), Carlos Mayo (medio maratón), Laura Luengo (medio maratón) Tariku Novales (maratón), Majida Maayouf (maratón), Mireia Sosa (100km), Álvaro Martín (35km marcha) y María Pérez (20km marcha y 35 km marcha).

En pista cubierta fueron para Óscar Husillos (400m), Adel Mechaal (1500m), Mario García Romo (milla), Esther Guerrero (milla), Enrique Llopis (60m vallas) y Jordan Díaz (triple salto).