Fin de semana intenso para los equipos granadinos en los distintos deportes

Pese a que hay equipos que no disputan este fin de semana competiciones, el Puente de Andalucía tiene varios eventos deportivos atractivos para el espectador granadino. En un fin de semana en el que no juega el Covirán, el duelo del Raca Granada y el tenis de Mesa son algunos de los deportes que que se pueden disfrutar estos días. Esta es la agenda deportiva:

Tenis de mesa

Primer duelo por la permanencia del Vegas del Genil (12:00 horas)El CTM Vegas de Genil afronta el partido de ida del play off final por mantenerse en la Superdivisión femenina de tenis de mesa ante CTT Santa Eularia. La entrada para asistir al envite será gratuita y todos los patrocinadores y colaboradores del club se han unido para que la afluencia al pabellón vegueño sea alta. Habrá sorteos con obsequios para los asistentes y un gran ambiente.

Fútbol sala

El Sima quiere prolongar su racha (18:00 h.)

El Sima Granada quiere sumar una nueva victoria en su duelo ante el filial del Jaén Paraíso Interior. Los granadinos quieren olvidar ya ese duelo y afrontar su nueva cita a domicilio ante un rival que está cuajando una excelente temporada.

Balonmano

El Maracena-La Esquinita de Javi busca dar la sorpresa (18:00 h.)

Cumplidos prácticamente dos tercios de la fase regular, al Balonmano Maracena-La Esquinita de Javi no le cabe otra que mejorar su rendimiento en los once duelos que le restan si no quiere descender de categoría. Los de Daniel Aguilar viajan hasta Palma del Río para medirse al ARS Naranjas, sexto clasificado.

Baloncesto

El Raca Granada, a por la séptima victoria consecutiva (19:00 h.)

El Raca Granada busca este sábado su séptima victoria consecutiva en su duelo ante el CAB Estepona Jardín. Enfrente, el Raca tendrá a un rival que ha cambiado considerablemente desde la primera vuelta ya que tiene cinco nuevas incorporaciones: Stockton, Moreno, Azkue, Diop y la ex rojilla Miscenko.

Balonmano

Comienza la recta final para el Universidad (20:00 h.)

A falta de seis jornadas para que concluya la competición, el Universidad de Granada es consciente que su situación en la tabla es crítica. Las chicas de José María Aranda en su duelo de este sábado ante el Ikasa de Madrid.

Tenis de mesa

El Huétor Vega no puede fallar ante su público (11:00 h.)

Ya para el domingo, el Pabellón Municipal de La Libertad de Huétor Vega acogerá el partido de ida del play off por la permanencia en la Superdivisión masculina de tenis de mesa. El duelo medirá al Covirán Huétor Vega con el CER Robin Prisco L’Escala.