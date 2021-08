José Manuel Ruiz pone rumbo a Tokio

El palista granadino José Manuel Ruiz integrará la expedición andaluza, formada por 18 deportistas, que competirá en los XVI Juegos Paralímpicos que parten este jueves hacia Tokio. Ruiz participará por séptima vez en un evento de este tipo, igualando así la plusmarca española que tiene Puri Santamarta, Kike Soriano y Xavi Torres.

El palista ha competido de forma ininterrumpida en todas las Paralimpiadas llevadas a cabo desde Atlanta 1996. Y lo hará tanto en individual como por equipos, todo un logro teniendo en cuenta la grave lesión que sufrió en el tendón de Aquiles de su pierna derecha en marzo, a cinco meses de la cita de Tokio. Su esfuerzo y tenacidad le ha permitido recuperarse a tiempo para poder competir en la capital nipona. Su rehabilitación sólo tuvo un secreto que no es otro que horas y horas trabajando con sus recuperadores porque por su mente no se le pasaba otra cosa que no acudir a Tokio. En sus redes sociales ha ido ofreciendo paso a paso su recuperación que ya es una realidad.

Ilusión

A sus 43 años, y tras confirmarse recientemente su fichaje por el Club Tenis de Mesa Vegas del Genil para jugar en la categoría de División de Honor nacional, Ruiz sigue con la misma ilusión que cuando empezó, aunque es consciente que lograr una medalla está muy caro. Sobre todo porque, pese a haberse recuperado en tiempo récord, no está al 100% y eso, en una cita de tanto nivel es más que probable que se note. Pero el granadino no se quería perder los Juegos y estará representando a Granada y Andalucía como siempre ha hecho.